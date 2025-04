Tragèdia al País Basc: Mor una nena de 2 anys en caure d'un sisè pis

Durant la tarda d'ahir, dijous 17 d'abril, es va produir una tràgica situació a Bilbao, concretament al barri d'Otxarkoaga. Una nena de dos anys va perdre la vida després de precipitar-se al buit des d'un sisè pis d'un edifici residencial.

El succés, que va tenir lloc al voltant de les 17:20 hores, va provocar una forta commoció entre els veïns, que es van acostar ràpidament al lloc en conèixer la notícia. L'arribada dels serveis d'emergència es va produir en un ambient de gran tensió i desconcert.

S'investiguen les circumstàncies de la caiguda

Diversos testimonis van relatar que van sentir el so de les sirenes poc després de l'incident, cosa que va alterar completament la tranquil·litat habitual del veïnat. A mesura que es coneixien els primers detalls, el barri s'enfonsava en el silenci, impactat per la gravetat del que va passar. La presència policial i sanitària va ser notable a la zona durant diverses hores.

La caiguda es va produir al voltant de les 17:20 hores, quan la menor es va precipitar des de la sisena planta d'un edifici residencial. Les unitats sanitàries van acudir al lloc després de rebre l'avís, però malgrat els intents per reanimar-la, no va ser possible salvar-li la vida. La menor va morir a l'acte a causa de la gravetat de l'impacte.

Agents de l'Ertzaintza també es van desplaçar fins al lloc per assegurar la zona i iniciar la investigació pertinent. Els agents van acordonar l'àrea i van començar a recollir testimonis i indicis que poguessin ajudar a esclarir els fets. La investigació continua oberta i es troba en una fase inicial.

De moment, les causes exactes del succés no han sortit a la llum. Les autoritats han assenyalat que totes les hipòtesis continuen obertes, i serà la investigació la que determini com es va produir la caiguda. La policia autonòmica basca està analitzant tots els elements disponibles.

La nena era filla d'un matrimoni d'origen africà que resideix des de fa temps en aquest edifici d'Otxarkoaga. Segons ha publicat El Diario Vasco, es tracta d'una família coneguda pel seu caràcter treballador i discret. A més de la menor, la parella té altres dos fills bessons.

La investigació podria aportar dades rellevants en les pròximes hores. S'espera que la recopilació de proves permeti entendre amb més claredat les circumstàncies que van envoltar aquesta tragèdia. Mentrestant, la comunitat roman unida en el seu dolor.