Commoció a Màlaga per la mort de Juanito, un jove futbolista: 'No t'oblidarem mai'

El futbol andalús viu dies de tristesa després de conèixer-se la mort de Juanito, un jove jugador de la pedrera del Futbol Club Marbellí. Natural de la província de Màlaga, Juanito no només era part activa de les categories inferiors del club. També era un seguidor incondicional del primer equip, que competeix actualment a la Tercera RFEF.

La seva mort, provocada per una greu malaltia contra la qual va lluitar amb admirable valentia, ha provocat una profunda commoció. Els missatges de suport a la família han arribat tant des de dins com des de fora del vestidor. Un clar exemple de com era d'estimat Juanito entre els que han tingut la sort de conèixer-lo.

Juanito no dubtava a anar al camp a donar suport al seu equip

El club marbellí ha volgut acomiadar-se d'ell amb un missatge ple de respecte i afecte a través de les seves xarxes socials. "El FC Marbellí vol expressar el seu més sentit condol a tota la família i amics de Juanito, jugador de la nostra pedrera i fidel aficionat", han escrit a X. "Cada vegada que la seva malaltia li permetia, venia al camp a veure'ns, però ens consta que sempre ens seguia", han explicat.

Unes paraules que demostren la petjada que el jove ha deixat en aquells que l'han conegut i han compartit amb ell la passió pel futbol. El seu últim gran moment amb el club va ser especialment emotiu. "La vida va voler que el seu últim xut de pilota fos en el servei d'honor que va realitzar en el nostre últim partit a casa davant el CP Mijas-Las Lagunas".

Aquest gest, que ara adquireix un simbolisme molt més gran, ha estat recordat amb emoció per la plantilla i el cos tècnic. Aquest dimarts, abans de l'entrenament, el vestidor del FC Marbellí va guardar un sentit minut de silenci en la seva memòria. "La teva família groga mai t'oblidarà! Descansa en pau", conclou el comunicat del club.

Fernando, un altre jove esportista que ha mort

La tragèdia de Juanito arriba tot just dues setmanes després d'una altra pèrdua que també va sacsejar el futbol malagueny. El Màlaga CF lamentava recentment la mort de Fernando, jugador de l'equip benjamí de la Fundació Màlaga CF, també a causa d'una malaltia. "El nostre més sentit condol als seus familiars, amics i companys", va expressar llavors l'entitat, que li va dedicar un minut de silenci a La Rosaleda.

Ambdues pèrdues han impactat profundament la comunitat esportiva local. En poc temps, dos joves amb somnis, talent i amor pel futbol han dit adeu massa aviat.

El que queda, però, és el seu exemple de força, il·lusió i entrega. Juanito, igual que Fernando, seguirà viu en la memòria dels seus companys, entrenadors i de tots aquells que van arribar a conèixer-lo.