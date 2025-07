Tragèdia a Conca: moren tres nens de 8 mesos, 2 i 4 anys en un greu accident

Un accident de trànsit ha commocionat tota Castella-la Manxa aquesta setmana. La carretera N-310, al terme municipal de Sisante (Conca), va ser escenari d'un succés que ha deixat una profunda tristesa a tot el país. I és que, el passat diumenge a la tarda, 3 menors de molt curta edat van morir en un greu accident de trànsit

Segons indiquen des de El Digital CLM, les tres víctimes tenien només 8 mesos, 2 anys i 4 anys, respectivament. Anaven en un vehicle juntament amb dos adults, que també van resultar ferits. Altres dues persones també van perdre la vida al vehicle contrari, després d'impactar frontalment, segons va confirmar la Delegació del Govern a Castella-la Manxa.

Dolor i dol a la petita localitat de Villanueva de la Jara

Els menors eren veïns de Villanueva de la Jara, un poble proper al lloc de l'accident. La localitat està en shock per la pèrdua d'aquests petits, que formaven part d'una família d'origen romanès. Si bé encara no s'ha confirmat la relació familiar entre els infants i els adults que viatjaven amb ells, l'Ajuntament local ha declarat tres dies de dol oficial

En un comunicat, el consistori va expressar: "Amb profund dolor, informem de la mort de tres veïns menors jareños la tarda d'ahir". Les banderes onejaran a mig pal i s'han cancel·lat totes les activitats municipals durant aquest període de dol. A través de les seves xarxes, l'Ajuntament ha enviat "el més sentit condol i afecte als seus familiars i amics en aquests moments tan durs"

Les autoritats investiguen les circumstàncies exactes del sinistre

El xoc, que va tenir lloc a les 16:47 hores, va ser tan violent que sis persones van quedar atrapades als vehicles. Els bombers de Motilla del Palancar van haver d'intervenir per excarcerar els afectats. En l'operació hi van participar també helicòpters sanitaris, ambulàncies i agents de la Guàrdia Civil, que ja investiguen les causes de l'accident

Quatre persones van resultar ferides amb pronòstic greu. Dos homes, de 39 i 41 anys, van ser traslladats en helicòpters medicalitzats a l'Hospital General Universitari d'Albacete, on romanen a la Unitat de Reanimació amb pronòstic reservat

Els altres dos ferits, un home de 29 anys i una dona de 26, van ser ingressats a l'Hospital de Villarrobledo. L'home és a la Unitat de Reanimació, mentre que la dona roman a planta. Fonts no oficials apunten a un possible enlluernament durant un avançament com a causa de l'impacte frontal, però la investigació continua oberta

Aquest accident ha deixat una estela de dolor i pèrdua difícil de superar per a la comunitat. La mort de tres infants tan petits i de dos adults ha generat un profund sentiment de tristesa que encara perdura. La solidaritat i el suport dels veïns es concentren ara a acompanyar les famílies afectades en aquests moments tan difícils