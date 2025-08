Tragèdia a l'A-471: un greu accident de trànsit deixa 2 morts i 2 ferits greus

Un tràgic accident de trànsit ha commocionat aquest divendres la localitat sevillana de Lebrija. Dues persones han perdut la vida i dues més han resultat greument ferides després d'una col·lisió frontal entre un camió i un cotxe.

El sinistre ha tingut lloc a les 7:08 hores al quilòmetre 36 de la carretera A-471, quan el vehicle de transport i el turisme han impactat violentament. Això ha provocat un xoc en cadena que ha involucrat almenys cinc vehicles.

2 persones perden la vida i 2 més queden greument ferides

La col·lisió ha estat tan forta que ha provocat una sèrie d'impactes en cadena. Almenys cinc vehicles han estat afectats, fet que ha incrementat la magnitud del sinistre. Les primeres respostes han arribat ràpidament al lloc de l'accident, amb efectius de la Guàrdia Civil, Policia Local i Bombers de la Diputació de Sevilla treballant per atendre la situació. Els equips d'emergència s'han encarregat d'alliberar les persones atrapades als vehicles i assegurar l'àrea.

El Centre d'Emergències Sanitàries 061, depenent del Servei Andalús de Salut, també s'ha mobilitzat de seguida, enviant un helicòpter per atendre els ferits més greus. Tanmateix, malgrat els esforços, un dels ferits ha mort abans de poder ser traslladat a un centre hospitalari.

L'altra víctima mortal ha perdut la vida a l'acte a causa de l'impacte. D'altra banda, els ferits greus han estat traslladats a centres mèdics, on romanen sota observació.

Segons El Correo de Andalucía, una de les víctimes seria veí de la localitat de Dos Hermanas, i treballava en una empresa de Lebrija.

L'accident ha deixat la població consternada, mentre les autoritats inicien la investigació per determinar les causes exactes del sinistre. El trànsit a la zona s'ha vist greument afectat, amb importants retencions que han causat congestió durant diverses hores mentre els serveis d'emergència treballaven a la zona.

Aquest tràgic accident ha marcat un dia de dol per a Lebrija i per a les famílies de les víctimes. Per la seva banda, les autoritats han expressat el seu condol a les famílies afectades per aquesta tragèdia que ha sacsejat aquesta localitat de Sevilla.