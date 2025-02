Què ha passat amb Arturo Torró, l'exalcalde de Gandia trobat mort aquesta nit

Gandia s'ha despertat aquest dijous amb un succés que ha deixat els seus veïns en xoc. I és lògic, ja que Arturo Torró, exalcalde de Gandia, ha estat trobat mort al municipi de Xeresa. Segons han avançat des de Levante-EMV, el cadàver del polític va ser trobat la passada nit al voltant de les 23:00 hores.

La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies de la seva mort, encara que de moment són pocs els detalls confirmats. Segons fonts properes al cas, Arturo Torró hauria rebut un tret al pit. Encara que no s'ha descartat la possibilitat que la causa de la seva mort hagi estat una ferida provocada per un punxó o arma blanca.

Durant l'aixecament del cadàver, el forense que va intervenir també va observar marques al coll de l'exalcalde. El que suggereix que podria haver estat víctima d'un intent d'estrangulament. No obstant això, encara no queda clar si aquestes marques són la causa de la seva mort o si són lesions prèvies al crim.

A l'espera de l'autòpsia d'Arturo Torró

L'autòpsia, que s'està duent a terme aquest matí a l'Institut de Medicina Legal de València, serà crucial per esclarir aquests detalls. Les primeres investigacions apunten que Arturo Torró podria haver estat abordat mentre conduïa el seu vehicle per l'autovia A-38, que connecta Xeresa amb Gandia. En aquell moment, el seu atacant hauria disparat un únic tret que va assolir el seu pit, causant-li la mort de manera immediata.

No obstant això, a causa de les diverses lesions que presenta el cos, els investigadors no descarten altres hipòtesis. Com l'ús d'armes blanques o un acte de violència múltiple. El cas és investigat pel grup d'Homicidis de la Guàrdia Civil de València, amb la col·laboració de l'equip de Criminalística.

Malgrat la magnitud del succés, la Guàrdia Civil encara no ha revelat detalls sobre possibles sospitosos o el mòbil darrere de l'assassinat. Aquest tràgic succés té lloc només uns dies després que es conegués la sentència que condemnava Arturo Torró per malversació de fons públics en el cas Tele 7. Una investigació que va afectar directament el seu mandat com a alcalde de Gandia.

Una investigació en ple curs

No obstant això, fins al moment no s'ha confirmat si la seva mort guarda alguna relació amb aquests fets judicials. Les autoritats demanen cautela i han sol·licitat a la ciutadania que col·laborin si disposen de qualsevol informació que pugui ser rellevant per resoldre el cas. Mentrestant, la família i els afins d'Arturo Torró esperen els resultats de l'autòpsia per conèixer la causa exacta de la seva tràgica mort.

No hi ha dubte que aquest tipus de successos mai són esperats. I menys per una comunitat de veïns que durant anys han vist de prop el que llavors era el seu alcalde. Ara, només queda resoldre el cas i acompanyar la família després de la notícia que ningú voldria rebre.