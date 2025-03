Núria, la sonriente cocinera brutalmente asesinada en el trabajo: 'Nadie le hizo caso'

La vida de Núria López, cocinera de 48 años de la cárcel de Mas d’Enric de Tarragona, se apagó el 13 de marzo de 2024. Este jueves hace un año del terrible suceso que no solo conmocionó a una familia, sino que también provocó una oleada de protestas. Todo ello después de que un preso con antecedentes de delitos de sangre la matara con un cuchillo de cocina.

El autor del crimen se suicidó con el mismo cuchillo tras perpetrar el asesinato. Ambos cuerpos fueron encontrados dentro de la cámara frigorífica del centro penitenciario, el lugar donde ocurrió el crimen. La noticia conmocionó a la familia de Núria López, así como a todo el personal del centro.

Núria López llevaba ocho años trabajando en Mas d’Enric, contratada por el CIRE, una empresa pública encargada de ofrecer oportunidades de reinserción a los internos. Sin embargo, su sobrino, Pablo, ha señalado al Diari de Tarragona que su tía había manifestado que no quería a ese preso trabajando con ella. Según Pablo, "la presencia del interno que la asesinó no debería haber ocurrido nunca", subrayando que las advertencias no fueron escuchadas.

La lucha tras la muerte de Núria López

Esta tragedia ha puesto de manifiesto las deficiencias en la seguridad y en los protocolos del sistema penitenciario catalán. En el ámbito personal, Núria López vivía en Vilallonga del Camp, junto a su perra Fiona, su fiel compañera. La noticia de su muerte ha dejado una profunda huella en la familia.

Especialmente en su sobrino, quien se convirtió en portavoz de la familia desde el primer momento. El día del asesinato, Pablo estaba en su casa cuando recibió una llamada de un amigo que trabaja en el centro penitenciario. En principio, pensó que había sufrido una avería, pero el tono grave de su voz y la frase que pronunció lo dejó sin palabras.

"Pablo, te llamo en nombre de la cárcel y te paso con los Mossos, que quieren hablar contigo". Poco después, Pablo fue citado a una comisaría de los Mossos d’Esquadra, donde le confirmaron la desgarradora noticia. Su tía había sido asesinada por un preso, y el autor del crimen se había suicidado inmediatamente después.

"El dolor es indescriptible", comentó Pablo, visiblemente afectado. La tragedia ha suscitado una ola de indignación y tristeza, especialmente entre el personal del centro penitenciario. Desde allí, lamentan la falta de medidas de seguridad que pudieran haber evitado la muerte de Núria López.

Un año del adiós de Núria López

En el primer aniversario de su fallecimiento, se le rendirá homenaje en un acto con la presencia de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Además, se ha convocado un minuto de silencio en todas las prisiones de Cataluña. Esta tragedia también ha reavivado las reivindicaciones sobre la necesidad de mejorar la seguridad y los protocolos en los centros penitenciarios catalanes.

Un tema que ha sido objeto de debate y protesta en los últimos meses. La familia de Núria López continúa luchando por justicia y por una revisión a fondo del sistema de reinserción y seguridad en las cárceles. Ojalá todo su esfuerzo de sus frutos a corto plazo.