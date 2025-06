Mor una nena de només dos anys electrocutada en un llit elàstic en una fira de Múrcia

Una tragèdia ha colpit la pedania murciana d'Alqueríes en plena celebració de les seves festes. Una nena de només dos anys ha perdut la vida després de patir una descàrrega elèctrica mentre jugava en una atracció al recinte firal.

El succés ha tingut lloc durant la matinada d'aquest diumenge i ha causat una gran commoció entre els veïns. Segons fonts oficials, l'incident es va produir en un llit elàstic, un dels elements instal·lats per al gaudi infantil durant les festes locals.

A les dotze de la nit, els serveis d'emergències van rebre un avís urgent que alertava que una menor s'havia electrocutat. A més, presentava sagnat nasal.

La petita ha mort electrocutada en un llit elàstic

La Policia Local, que es trobava als voltants del recinte, va ser la primera a intervenir i va sol·licitar de seguida assistència mèdica urgent. Els sanitaris van arribar en pocs minuts al lloc dels fets i van començar maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Durant més d'una hora, l'equip mèdic va fer tots els esforços possibles per reanimar-la. Tanmateix, malauradament, passada la una de la matinada es va confirmar la seva mort. La menor no va aconseguir superar els efectes de la descàrrega elèctrica.

Tres menors més han resultat ferits

El mateix accident també va provocar lesions a altres tres menors, de 8, 11 i 12 anys. Encara que no van perdre el coneixement, presentaven símptomes compatibles amb una descàrrega elèctrica i van ser traslladats per mitjans propis a un centre hospitalari per ser avaluats.

De moment, no s'han facilitat detalls concrets sobre la gravetat de les seves lesions. Tanmateix, s'ha confirmat que els tres menors es troben fora de perill.

A més dels menors afectats, una dona de 29 anys va haver de ser atesa per una crisi d'ansietat. Tot apunta que va presenciar el tràgic moment o estava relacionada amb alguna de les víctimes, encara que no s'ha confirmat el seu vincle exacte.

Les autoritats ja han obert una investigació per esclarir què ha passat i determinar si l'atracció complia les condicions de seguretat. La notícia ha causat un gran impacte a Alqueríes, on les celebracions han quedat enterbolides per aquest succés tan dolorós.