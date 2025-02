Macabra troballa en un institut de Sabadell just abans de començar les classes

Macabra troballa a primera hora d'aquest divendres, 28 de febrer, en un institut de Sabadell, a Barcelona. Un home ha aparegut sense vida, enganxat en una de les finestres de l'Escola Industrial. Segons informen des d'El Caso, ha estat el director de l'institut qui ha donat la veu d'alarma a les autoritats.

El succés ha tingut lloc poc després de les set del matí i els Mossos d'Esquadra s'han personat ràpidament al centre. A més, també han acudit al lloc diversos tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han certificat la defunció de l'individu.

Les primeres hipòtesis apunten a la possibilitat que es tracti d'un robatori fallit. La direcció del centre, segons indica Catalunya Informació, ha demanat a tots els alumnes que s'abstinguin d'anar a classe aquest divendres.

Troben un cadàver en un institut de Sabadell

Totes les hipòtesis estan obertes sobre aquest succés, que ja es troba sota investigació dels Mossos d'Esquadra. El personal del centre va trobar el difunt enganxat a una finestra trencada.

En principi, no hi ha senyals de violència, per la qual cosa tampoc es descarta que el suposat lladre hagués patit un atac al cor. Caldrà esperar a l'autòpsia per conèixer les causes exactes de la mort.

L'Escola Industrial de Sabadell, un centre històric

L'Institut Escola Industrial i d'Arts i Oficis és un centre educatiu de Sabadell, ubicat on abans es trobava la fàbrica de Cal Jepó. Amb unes instal·lacions d'11.365 m², el centre té una llarga trajectòria que es remunta a l'antiga Escola Industrial i d'Arts i Oficis de Sabadell. Aquesta estava especialitzada inicialment en formació professional, abans de convertir-se en un institut d'educació secundària i cicles formatius.

L'actual edifici va ser construït l'any 1963 per Josep Antoni Balcells Gorina i es troba al carrer de Calderón, número 56. El 2002, durant la celebració del seu centenari, el president de la Generalitat Jordi Pujol va inaugurar una placa commemorativa.

L'institut ofereix estudis d'ESO, Batxillerat (científic, lingüístic, social i tecnològic, però no artístic) i cicles formatius. També participa en projectes internacionals, com el Projecte de Col·laboració amb Colòmbia, el Projecte Comenius i el Projecte Leonardo.