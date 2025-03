María Belén, la jove de 35 anys assassinada a sang freda a Badajoz: commoció absoluta

A Castuera, Badajoz, no poden contenir les llàgrimes. L'assassinat de María Belén, una coneguda treballadora social, ha deixat aquest municipi profundament consternat. I no és per menys, ja que la jove, sempre disposada a ajudar, i el seu tràgic final han deixat a tothom sense paraules.

De fet, el mateix alcalde de la localitat, Francisco Martos Ortiz, no ha pogut ocultar el dolor col·lectiu que ha provocat aquest tràgic succés. "Estem enormement fotuts", va manifestar en conversa telefònica amb El Mundo. Així mateix, ha destacat la incredulitat que ha causat l'assassinat de la jove.

Sobretot per com ha succeït. I és que aquesta estimada treballadora social ha mort presumptament a mans de tres menors d'edat, tots de nacionalitat espanyola. María Belén, de 35 anys, treballava com a treballadora social en un pis tutelat, on ajudava joves a reintegrar-se socialment.

Segons els primers indicis, en el moment de l'agressió, María Belén es trobava sola amb els tres menors al pis tutelat. Aquests joves l'haurien colpejat i estrangulat amb un cinturó abans de fugir en el seu propi vehicle. Un succés que ha deixat sense paraules a tots els que la coneixien.

Una treballadora molt propera i amable

A més, en la seva faceta com a educadora, María Belén compartia coneixements sobre els drets laborals dels menors infractors. Ho feia a través d'un canal de YouTube on explicava la normativa sobre les relacions laborals especials d'aquests joves. En un vídeo, María Belén explicava com els menors, després de cometre delictes, complien mesures judicials que incloïen tasques per reintegrar-se en la societat.

"Després has de complir al carrer amb una sèrie de tasques que t'encomanin les institucions penitenciàries", assegurava. L'alcalde, en comunicar la notícia a les xarxes socials, va decretar tres dies de dol a Castuera com a mostra de respecte i solidaritat amb la família de la jove. "Quan el dolor, la incredulitat i la commoció són els sentiments que afloren, és difícil entendre les circumstàncies d'aquesta mort", va escriure Martos.

Així mateix, va convocar els veïns a guardar un minut de silenci en record de María Belén. La comunitat de Castuera, igual que la seva família, continua submergida en el dolor per la tràgica pèrdua. Sobretot per tractar-se d'una jove que va dedicar la seva vida a ajudar els altres, especialment aquells més necessitats d'una segona oportunitat.

A l'espera de saber què va passar realment

La policia està duent a terme una investigació amb la finalitat d'esclarir els fets de la mort de María Belén. Encara que, de moment, de poc servirà el consol per a una família que està destrossada. Tot això després del que ha succeït amb algú que sempre va creure i va apostar per oferir als altres una vida més digna.

No hi ha dubte que la història de María Belén marcarà un abans i un després per als treballadors socials. Els quals, potser, haurien de tenir més seguiment per evitar que aquestes coses succeeixin. La previsió és la millor aposta, i en especial si es tracta de persones que, a més, cuiden i salven els altres.