Gir de 180 graus després del greu accident a Barcelona: aquesta és la primera hipòtesi

Un greu accident de trànsit ocorregut aquest dilluns a l'Avinguda Diagonal de Barcelona va deixar un saldo d'almenys 50 ferits, quatre d'ells en estat greu. El sinistre va involucrar dos autocars i va tenir lloc a la zona compresa entre els carrers Roger de Llúria i Rosselló. El fort impacte va obligar a mobilitzar més de deu dotacions de bombers, la Guàrdia Urbana i Mossos i una vintena d'unitats del SEM.

La col·lisió va ocórrer al voltant de les 17:00 hores; segons les primeres informacions, un dels ferits greus és un vianant d'uns 60 anys. I aquí, en aquesta persona, sembla que hi ha la principal hipòtesi de la causa de l'accident. Segons les investigacions policials, tot apunta que aquest home va travessar el carrer de manera irregular, fora del pas de vianants.

Va ser llavors quan el va atropellar un dels autocars i, des de llavors, el seu estat de salut és crític. La investigació, a càrrec de la Guàrdia Urbana, apunta que el vianant podria haver estat la causa inicial de l'accident. Els primers testimonis expliquen que el conductor d'un dels autocars hauria intentat esquivar l'home que creuava de manera imprudent per la Diagonal.

La imprudència d'un vianant podria haver causat el caos a Barcelona

No obstant això, com que no va aconseguir evitar el xoc, l'autocar el va atropellar i va xocar amb el segon autocar, que es trobava aturat, recollint passatgers. L'accident va causar congestió a la zona, ja que els dos vehicles van quedar bloquejant diversos carrils. La ràpida intervenció dels bombers va ser clau per alliberar els passatgers atrapats, mentre que el SEM atenia els ferits.

Les autoritats han citat a declarar el conductor de l'autocar va intentar evitar el vianant, si bé no han presentat càrrecs. La hipòtesi que l'atropellament hagi estat el detonant de la col·lisió continua sent la principal línia d'investigació. Amb tot, la Guàrdia Urbana també està analitzant altres factors que podrien haver contribuït a l'accident.

La policia continua investigant els fets

Aquest incident ha generat gran preocupació a la ciutat, especialment pel gran nombre de ferits. Així mateix, ha obert el debat sobre la seguretat dels vianants i les normes de trànsit en una de les avingudes més transitades de Barcelona. No hi ha dubte que creuar per on s'ha de fer i fer cas dels senyals de trànsit pot ser clau per salvar la teva vida i la dels altres.

En aquest cas, la investigació seguirà el seu curs, encara que tot apunta que el causant està bastant clar. Ara caldrà continuar recollint informació per part dels implicats i esclarir els fets. Sens dubte, un episodi que tots els que van patir ahir l'accident voldran oblidar com més aviat millor.