Commoció a Espanya per la fulminant mort de David García, un lluitador de 31 anys

El món del futbol espanyol es troba de dol, després de la mort del jove àrbitre David García de la Loma. L'esportista ha dit adeu de forma sobtada amb 31 anys, després d'una llarga batalla contra el càncer. El jove de Palència, que havia ascendit com a col·legiat de la Segona Federació, va morir dimecres després d'una lluita contra la malaltia.

L'àrbitre patia des de feia anys un sarcoma sinovial, que li va ser diagnosticat poc després de rebre la notícia del seu ascens. Així, David García va veure com la seva vida feia un gir inesperat a poques setmanes després de conèixer que arbitraria a la Segona Federació. Un bony al seu braç dret va resultar ser l'indici de la greu malaltia.

Després de ser diagnosticat amb sarcoma sinovial, se li va sotmetre a una operació que va culminar en l'amputació del seu braç dret. No obstant això, el seu coratge i determinació no van deixar que aquest cop el detingués en el seu somni d'arbitrar en una categoria superior. L'any 2022 va dirigir el seu primer partit a la Segona Federació, un Atlético de Madrid B contra el Don Benito.

David, un exemple dins i fora del camp

Aquest assoliment, aconseguit malgrat les adversitats, va ser un testimoni de la seva força de voluntat i del seu profund amor per l'arbitratge. En aquell moment, la seva victòria més enllà del camp va ser un exemple de valentia per a tothom. Malgrat els esforços per superar la malaltia, el càncer va reaparèixer, i finalment ha segat la vida de l'àrbitre.

La notícia ha commocionat el futbol, deixant un buit en la comunitat arbitral i en tots aquells que van conèixer la seva història. La RFEF ha expressat el seu més sentit condol a través d'un comunicat a les seves xarxes socials. Des d'allà han destacat l'exemple de lluita, constància i amor per l'arbitratge que David García va representar.

"David ha estat un exemple de lluita, constància i amor per l'arbitratge", es llegeix en el missatge emès per la RFEF. Així mateix, en homenatge a la seva figura, els seus companys de totes les categories del futbol espanyol portaran braçalets negres durant aquesta setmana. No hi ha dubte que la notícia de la mort de David García ha deixat una profunda tristesa en el món del futbol.

L'ensenyament que deixa David García

Però també un ensenyament sobre la importància de no rendir-se davant les adversitats. David García serà recordat com un símbol de superació, perseverança i passió per l'arbitratge. Un col·lectiu especialment tocat per la polèmica els últims temps.

Amb tot, les coses importants de la vida sempre queden per sobre i la mort d'un company no té discussió. Ara és moment d'acompanyar la família i demostrar que, sovint, el millor homenatge és fer el que ell estimava. Companys, toca arbitrar en el seu honor.