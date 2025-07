Descarrila un tren de Rodalies després de xocar amb un camió a Osona

Gran ensurt aquest dimarts a primera hora per als passatgers d'un tren de la línia R3 de Rodalies de Catalunya. Segons han indicat els Bombers de la Generalitat, el comboi ha col·lidit amb un camió en un pas de vies. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 08:00 entre Sant Miquel de Balenyà i Hostalets de Balenyà, a la comarca d'Osona.

Segons les primeres informacions, el xoc s'ha produït poc després de les vuit del matí. L'avís al número universal d'emergències 112 s'ha rebut a les 08:14 i ràpidament s'han mobilitzat els serveis d'emergència. En concret, els Bombers han desplaçat fins al lloc un total de 8 dotacions.

El tren ha descarrilat, però no s'han registrat ferits

Tot i que el tren circulava a poca velocitat, a conseqüència del xoc, ha acabat descarrilant. Això sí, els Bombers han indicat que no consta cap persona ferida. Els passatgers han estat evacuats, a l'espera de veure de quina manera poden continuar amb el seu trajecte.

Per la seva banda, Protecció Civil ha informat que la circulació de trens s'ha vist interrompuda a conseqüència d'aquest xoc. A l'interior del comboi viatjaven 40 persones. En aquest sentit, s'ha activat l'alerta Ferrocat.

No hi ha una hipòtesi clara sobre què ha pogut passar, però des d'El 9 Nou ofereixen una primera explicació. El camió es trobava creuant vies, quan ha quedat atrapat per causes desconegudes. El comboi, tot i que circulava a poca velocitat, ha impactat contra el vehicle, sortint de la via.

Rodalies de Catalunya estableix un servei alternatiu per carretera

Per la seva banda, des de Rodalies de Catalunya han indicat que la circulació de trens de la línia R3 s'ha vist interrompuda. En concret, els trens no circulen entre les estacions de Centelles i Vic, ambdues a la comarca d'Osona.

Tot a conseqüència de la col·lisió d'un tren amb un camió en un pas a nivell entre Balenyà i Els Hostalets i Centelles. En aquest sentit, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Vic i Centelles. Per ara, es desconeix el temps que podria allargar-se la interrupció i quan podria tornar el servei a la normalitat.