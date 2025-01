Gerard, el jove que ha estat trobat sense vida després d'un Cap d'Any fora de casa

En ple inici de l'any, quan moltes famílies preparen l'arribada dels Reis Mags, un tràgic succés ha tenyit de dol Tivissa (Tarragona). Gerard Olivé, un veí d'aquesta localitat tarragonina de 40 anys, ha estat trobat sense vida al Pirineu d'Osca. La seva desaparició havia mobilitzat la seva família, amics i els equips de rescat des de fa dies.

El jove va decidir acomiadar el 2024 d'una manera única. Va sortir el passat 30 de desembre cap a l'Aneto amb la intenció de passar la nit de Cap d'Any a la muntanya, segons recull Heraldo de Aragón. L'última vegada que la seva família va tenir notícies seves va ser el 31 de desembre, quan encara mantenia contacte amb ell mentre pujava cap a la cresta de Salenques.

Dies de cerca i un desenllaç tràgic

Gerard era un apassionat de l'alta muntanya i del bivac, una pràctica que consisteix a dormir a l'aire lliure sense tenda de campanya. En aquesta ocasió, el seu pla era passar la nit a la cresta de Salenques amb el seu sac de dormir. Ja ho havia fet abans, fins i tot en condicions extremes, com quan va passar una nit penjat d'una hamaca al mateix lloc fa dos anys.

El 31 de desembre al matí va sortir del refugi de Coronas acompanyat d'un altre muntanyenc. Poc després, els seus camins es van separar. Gerard va continuar en solitari cap a la cresta i el seu retorn estava previst per al 2 de gener, però mai va arribar.

Com que no es tenien notícies d'ell, la seva família va denunciar la desaparició a la Guàrdia Civil. Els equips de rescat de muntanya de Benasc van iniciar un operatiu per localitzar-lo. Helicòpters van sobrevolar la zona i efectius van recórrer a peu els llocs on podria estar.

Mentrestant, la família difonia la seva desaparició a les xarxes socials, demanant col·laboració ciutadana. No obstant això, les esperances de trobar-lo amb vida es van esvair aquest divendres, quan els equips de rescat van trobar el seu cos sense vida.

Gerard va ser trobat en una zona de difícil accés. Segons els primers indicis, hauria patit una caiguda accidental mentre recorria el lloc. Les condicions de l'alta muntanya i les característiques del terreny van complicar tant la seva cerca com el seu rescat.

Aquest tràgic desenllaç deixa una lliçó sobre els riscos que implica la pràctica d'esports en alta muntanya, fins i tot per als més experimentats. Gerard Olivé sempre serà recordat com algú que vivia la seva passió amb intensitat, encara que aquesta vegada el seu amor per les altures el va portar al pitjor dels finals.