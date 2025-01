Brutal accident a Galícia: el conductor, de 14 anys, es va quedar atrapat al cotxe

Mentre moltes famílies donaven la benvinguda a l'Any Nou, un succés inesperat va alterar la calma a Ourense. La celebració d'aquestes dates festives es va veure entelada per un accident de trànsit protagonitzat per un menor de tan sols 14 anys.

El sinistre, que podria haver tingut un desenllaç encara més tràgic, va ocórrer durant la tarda del passat dimecres, 1 de gener. El succés va tenir lloc en una pista secundària situada al costat de la carretera OU-113, entre les localitats de Verín i Laza. Aquest incident ha generat una gran preocupació no només per la imprudència del jove, sinó també per les circumstàncies en què es va produir.

El jove, de 14 anys, havia robat el cotxe al seu avi

El jove, segons apunten des del Diario De Támega, havia agafat el cotxe del seu avi sense el seu consentiment. L'aventura, que va començar com una imprudència juvenil, va acabar de manera aparatosa quan va perdre el control del vehicle. El Ford Fiesta en què viatjaven el conductor i dos amics, també menors d'edat, va acabar bolcant fora de la via.

L'accident, registrat al voltant de les 19:30 hores, va mobilitzar els serveis d'emergència. En arribar al lloc, els bombers van haver d'executar tasques d'excarceració per alliberar el jove conductor. El menor havia quedat atrapat a l'interior del vehicle a causa dels danys a la part superior.

Després de ser rescatat, el menor va ser traslladat a l'hospital de Verín en ambulància, on va ser atès per diverses lesions. Els seus dos acompanyants també van resultar ferits i van ser evacuats al mateix centre sanitari per rebre atenció mèdica.

Una investigació oberta

L'Equip d'Investigació de Sinistres Vials de Verín ja treballa per esclarir tots els detalls de l'accident. De moment, el menor és investigat per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i per provocar l'accident. Les últimes informacions apunten que el jove va decidir agafar el cotxe del seu avi per fer una volta amb els seus amics, cosa que va derivar en el fatal desenllaç.

El vehicle, un Ford Fiesta, va quedar seriosament danyat després de l'impacte. Segons apunten diversos mitjans, el menor hauria pres la decisió sense coneixement del propietari, qui no es trobava present en el moment dels fets.

Mentre els Reis Mags reparteixen il·lusió a tota Espanya, aquest succés recorda la importància de la precaució i la responsabilitat a la carretera. La Guàrdia Civil continua amb les investigacions per determinar possibles responsabilitats en aquest preocupant cas.