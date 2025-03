Gir de 180° amb el jove agredit en plena classe a Cantàbria: 'M'ha dit que...'

L'agressió a un jove de 16 anys amb paràlisi cerebral i en cadira de rodes en un institut de Cantàbria ha commocionat el país. Però el més alarmant és el que s'ha sabut en les últimes hores. La mare de la víctima, Carmen, ha trencat el seu silenci, després que les imatges hagin arribat a tots els racons del país.

I és que, segons la dona, no es tractaria d'un fet aïllat, sinó d'alguna cosa habitual. Així, ha explicat que el seu fill ja havia patit atacs anteriorment a mans dels mateixos agressors.

Carmen va fer aquesta greu denúncia durant la seva intervenció a El Programa de Ana Rosa a Telecinco. Segons ha explicat, després de veure el vídeo en què el seu fill és colpejat, insultat i humiliat, va preguntar si era la primera vegada. "M'ha dit que ha succeït altres vegades", va confirmar.

Tota això confirmant que la violència contra el seu fill no és un episodi aïllat, sinó un patró de conducta repetit. Davant aquestes declaracions, la Conselleria d'Educació de Cantàbria ha obert una investigació per determinar si van existir agressions prèvies. Així com per què no es van prendre mesures abans.

Els agressors han estat expulsats de forma cautelar

Mentrestant, els quatre adolescents responsables de l'atac han estat expulsats de forma cautelar durant cinc dies. No obstant això, la indignació creix entre els alumnes del centre i la comunitat educativa, que exigeixen la seva expulsió definitiva. El vídeo de l'agressió, difós a les xarxes socials, mostra la brutalitat de l'atac.

En les imatges, els agressors tanquen la víctima en una aula i l'assetgen amb insults i cops. "Pega-li!", se sent dir a un dels atacants mentre un altre li subjecta el cap. La mare del jove ha insistit que, fins aquesta setmana, el seu fill seguia compartint aula amb els seus agressors.

Una situació que podria haver facilitat la continuació dels abusos. Des de la Conselleria d'Educació, el seu titular, Sergio Silva, ha garantit que "no hi haurà interacció entre la víctima i els agressors". Així com que el jove rebrà "protecció i acompanyament".

Una condemna unànime dels fets

Amb tot, la mare del menor continua denunciant la falta d'actuació immediata per evitar que el seu fill tornés a ser víctima. Per la seva banda, la comunitat educativa de l'IES Leonardo Torres Quevedo també s'ha pronunciat. L'AMPA del centre ha condemnat l'agressió i ha mostrat el seu suport a la víctima.

No obstant això, els mateixos estudiants han manifestat el seu descontentament amb la decisió de la direcció. Exigint mesures més severes contra els agressors i advertint que, de no prendre's accions, "el que acabarà marxant serà la víctima". Mentre es resol el procés judicial, la pressió social continua augmentant.