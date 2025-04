'Ja està...': Primeres paraules de l'assassí de Nadia, de només 5 anys, a la seva mare

La commoció s'ha apoderat de tota Espanya després de la mort d'una nena de 5 anys a la localitat murciana de Llano de Brujas. El principal sospitós, un home de 48 anys anomenat Jesús, va ser detingut a Torrevella hores després del tràgic succés. Va ser ell mateix qui va trucar a la Guàrdia Civil, alertant del que hauria ocorregut amb la petita.

Segons han pogut saber diversos mitjans, la relació entre el detingut i la mare adoptiva de la menor havia acabat mesos enrere. No obstant això, era freqüent que recollís la petita, per passar temps amb ella. Tot semblava normal fins que, dimarts a la tarda, una frase esgarrifosa va desfermar la tragèdia.

Un missatge devastador del principal sospitós

Ramona, mare adoptiva de la nena, va rebre una trucada de la seva exparella amb unes paraules que la van deixar glaçada. "Ja està al cel", li va dir Jesús, fent que el pànic s'apoderés d'ella. Sense perdre temps, va contactar amb els pares del detingut, que van acudir a casa seva i van trobar el cos de la petita.

Els serveis d'emergència van intentar reanimar-la, però no van poder fer res per salvar la seva vida. La nena, segons les primeres investigacions, hauria ingerit una quantitat letal de pastilles. L'autòpsia serà clau per esclarir quina substància li va ser subministrada i en quines circumstàncies.

La detenció de Jesús es va produir a Torrevella (Alacant), des d'on ell mateix va trucar a la Guàrdia Civil. Segons fonts de la investigació, també hauria confessat haver fet "alguna cosa dolenta", cosa que reforça les sospites en contra seva. Ara, les autoritats intenten reconstruir les últimes hores de la menor.

La investigació segueix el seu curs

Si bé no hi constaven denúncies prèvies per maltractaments, la mare de la nena ha revelat que va patir insults i agressions durant la seva relació amb Jesús. Tot i això, sempre va creure que ell tenia un tracte exemplar amb la petita. No obstant això, en els últims mesos, la situació s'havia tornat més tensa, amb episodis d'assetjament per part del detingut.

Les autoritats consideren que podria tractar-se d'un cas de violència vicària, una forma d'agressió que vol fer mal a l'exparella a través dels fills. De confirmar-se, aquest seria el primer crim d'aquest tipus registrat a Espanya enguany.

El cas ha commocionat tota Múrcia, on s'han realitzat concentracions en memòria de la nena. Els familiars de la víctima van esclatar en crits contra el detingut, mostrant la seva indignació i dolor.

Les investigacions segueixen avançant, a l'espera dels resultats definitius de l'autòpsia. Jesús roman detingut i aviat serà posat a disposició judicial. Els agents de la Guàrdia Civil continuen recollint proves per esclarir tots els detalls del cas.