Accident: diversos ferits en descarrilar un tramvia ple de passatgers a Vitòria

Terrible accident a Espanya. Aquest dimecres, 15 de gener, al voltant de les 14:15, un tramvia ha descarrilat després de xocar contra un microbús. Els fets han ocorregut a la cruïlla de Bulevar de Salburua amb Avinguda de Varsòvia, a Vitòria.

L'accident ha deixat almenys 4 ferits, que han hagut de ser traslladats de manera immediata a centres hospitalaris, segons ha informat Gasteizhoy.

El sinistre ha tingut lloc en un punt concorregut de Salburua, on el tramvia circulava per la seva ruta habitual. En aproximar-se a la cruïlla amb l'Avinguda de Varsòvia, per causes desconegudes, el tramvia ha impactat de front contra un microbús que intentava creuar la intersecció.

La força del xoc ha provocat que el microbús bolqués. El tramvia, per la seva banda, ha descarrilat parcialment, i ha bloquejat tota la via.

4 persones ferides després de xocar un tramvia contra un microbús

Segons les primeres informacions, almenys 4 persones han resultat ferides en l'accident. Tres d'elles es trobaven a bord del microbús i una a l'interior del tramvia. Després de presenciar l'accident, immediatament, diversos vianants s'han mobilitzat per assistir els afectats, i han ajudat les persones a sortir dels vehicles.

No obstant això, a causa de la gravetat del xoc, no totes les víctimes han pogut sortir del vehicle pels seus propis mitjans. Els serveis d'emergència han respost ràpidament a l'avís, i han traslladat els 4 ferits més greus a l'hospital més proper.

D'altra banda, la Policia Local s'ha presentat al lloc per regular el trànsit i assegurar l'àrea. Un equip d'atestats ja ha iniciat les investigacions pertinents per determinar les causes exactes de l'accident, que, per ara, es desconeixen.

A conseqüència del xoc, el tramvia ha quedat completament bloquejat en tot el ramal de Salburua. I ha afectat la circulació entre Florida i l'Avinguda del 8 de Marzo. Els treballs de desallotjament i reparació continuen per ara, i el servei de tramvia ha quedat interromput.