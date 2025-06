Commoció a Saragossa: un incendi en una residència causa un mort i 19 ferits

Una tragèdia ha sacsejat la ciutat de Saragossa, on ahir a la nit es va desfermar un incendi a la residència DomusVi Zalfonada.

A les 23:10 hores, una explosió a la planta baixa de la residència va provocar una sèrie de situacions crítiques. Aquest succés ha deixat un balanç lamentable: un home de 93 anys ha mort i 19 residents més han resultat ferits.

El focus de la tragèdia es va originar quan la bombona d'oxigen que es trobava a l'habitació de l'home mort va explotar.

Un mort en una residència a causa d'una explosió de la bombona d'oxigen

Segons les primeres investigacions, l'explosió es va produir a causa de l'alta concentració d'oxigen a l'estança, cosa que va desfermar l'incendi.

L'home, que era dependent i no es podia moure per si mateix, no va poder sortir de l'habitació a temps. A diferència del seu company, que es trobava en una situació més favorable i va aconseguir escapar. Malauradament, l'ancià va morir per inhalació de fum, una de les principals causes de defunció en aquest tipus de tragèdies.

L'explosió va afectar principalment la planta baixa, on es trobaven 45 residents. I encara que el dispositiu d'emergència es va activar ràpidament, la gravetat dels fets no va poder evitar que molts dels ocupants resultessin ferits. Els 19 ancians ferits van ser traslladats amb urgència a diferents centres hospitalaris, on se'ls ha prestat atenció mèdica.

D'altra banda, la resta dels residents van ser reubicats en altres instal·lacions o enviats a casa de familiars. Tot això mentre es duia a terme el procés d'evacuació i control del lloc.

Els serveis d'emergències van poder controlar el foc sense ocasionar més danys

Afortunadament, la resposta ràpida dels serveis d'emergència, que va incloure la Policia Nacional, Policia Local, Bombers i personal sanitari, va permetre controlar la situació. Això va evitar que l'incendi es propagués a altres àrees de la residència.

Tot i la intervenció eficaç, la tragèdia no va deixar de commoure la comunitat, especialment els familiars dels residents que viuen a la DomusVi Zalfonada. Aquest centre destaca per la seva llarga trajectòria en la cura de persones grans.

Els equips de Policia Científica i Policia Judicial, conjuntament amb el Jutjat de Guàrdia, ja es troben treballant per esclarir les causes exactes de l'explosió. S'espera que les investigacions aportin més detalls sobre els motius que van desencadenar l'incendi en aquesta residència.

Encara que les investigacions continuen, la població i les autoritats esperen respostes clares sobre l'incident. Un incident que ha posat en alerta moltes famílies que confien en les residències per a la cura dels seus éssers estimats.

La residència DomusVi Zalfonada, com tantes altres a tot el país, afronta ara el repte d'oferir respostes i garanties a les famílies afectades per aquest incendi. Tot això, mentre es du a terme el procés de rehabilitació dels residents i s'esclarixen els fets.