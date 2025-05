Tristesa per la mort de Javier, un sacerdot de 38 anys de Zamora: 'Descans etern'

La notícia de la mort de Javier Prieto ha deixat una profunda commoció a Espanya, especialment en aquells que el coneixien. El sacerdot de la diòcesi de Zamora, qui va ser ordenat al febrer, va morir amb 38 anys, deixant un gran buit. El Bisbat de Zamora va destacar la seva generositat i entrega durant el seu breu temps en el ministeri sacerdotal.

La vida de Javier va estar marcada per una passió constant per la cultura, el patrimoni i la fe. Va néixer a Fuentesaúco (Zamora) i la seva història personal va ser complexa i rica en vivències. Tot i haver-se format en Dret i Administració d'Empreses a Madrid, va sentir la crida del Senyor.

Finalment, va ser la seva forta vocació religiosa la que el va portar cap al sacerdoci. La seva implicació en la vida diocesana va començar amb iniciatives juvenils, i el seu desig de dedicar-se a l'Església va créixer amb el temps.

Una vida de dedicació al servei pastoral

Javier Prieto no va ser només un sacerdot, sinó un home que es va comprometre amb múltiples facetes de la vida cultural i religiosa. La seva passió pel patrimoni cultural el va portar a Salamanca, i en tornar a la seva terra natal, es va implicar en la vida de la comunitat. A més de la seva tasca a la Junta Pro Setmana Santa, es va integrar en grups confraries i esdeveniments diocesans, consolidant la seva vocació, segons informa ABC.

Tot i haver-se traslladat a Madrid el 2014, el seu vincle amb l'Església no va decaure, en lloc de mantenir-se allunyat del camí sacerdotal, va iniciar un procés de discerniment vocacional. Aquest pas va culminar amb el seu ingrés al Seminari Major de Zamora, on va començar la seva formació teològica. Durant aquest temps, va consolidar les bases del seu ministeri, treballant en comunitats parroquials i al Seminari Menor de la diòcesi.

El llegat de Javier Prieto

Al llarg del seu ministeri, Javier Prieto es va distingir per la seva dedicació a la comunitat, sempre disposat a donar suport a aquells que més ho necessitaven. En els últims anys, va treballar a la comarca d'Aliste, on va deixar una empremta a les parròquies rurals, i simultàniament continuava amb la seva formació acadèmica en Teologia Dogmàtica. Demostrant el seu compromís tant pastoral com intel·lectual amb l'Església.

Javier Prieto va ser ordenat diaca el 2023 i, poc després, va assumir importants tasques pastorals en centres educatius i parroquials. El seu últim destí va ser a les parròquies de Toro, on va començar la seva tasca sacerdotal aquest mateix any 2025.

"La diòcesi de Zamora, juntament amb la seva família i comunitats pastorals, dona gràcies per la seva vida i ministeri i demana al Senyor que li concedeixi el descans etern". Van concloure des del Bisbat de Zamora. La seva mort, encara que inesperada, deixa un llegat de fe, compromís i passió per l'Església.