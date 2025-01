Almenys 10 morts i desenes de ferits en un atropellament múltiple als EUA

Any Nou sagnant als Estats Units, on un home hauria atropellat i disparat a diverses persones a Nova Orleans. Les primeres informacions parlen d'almenys deu morts i una trentena de ferits. Les dades són confuses, però no hi ha dubte que es tracta d'un atac premeditat.

Els fets han ocorregut al terme de la celebració de la Nit de Nadal en aquesta ciutat de Louisiana. Un camió ha atropellat a gran velocitat les persones que caminaven per la vorera de l'avinguda Bourbon. Després, el conductor ha baixat del vehicle i ha obert foc contra la multitud.

La policia ha confirmat que un automòbil ha atropellat un grup de persones i que "s'han reportat víctimes mortals". Emergències ha recomanat a la gent que es mantingui lluny del lloc per la seva pròpia seguretat. La policia investiga la motivació de l'atac.

És el segon atac en poques hores, després que un home d'origen sirià apunyalés diverses persones en un supermercat de Berlín. Com va ocórrer amb el recent atemptat de Magdeburg, la policia ha evitat parlar d'atemptat islamista, i ho atribueixen a problemes mentals. En el cas dels Estats Units, les autoritats no s'han pronunciat de moment.

A l'espera de conèixer la motivació

Diversos testimonis asseguren haver vist un camió a gran velocitat i el seu conductor obrint foc després de l'atropellament.

Segons va relatar Kevin García per a la CNN, un camió es va estavellar contra els vianants que anaven per la vorera de l'avinguda Bourbon. "Després vaig veure que un cos volava cap a mi, i acte seguit vaig sentir trets", va afegir.

Els serveis d'emergència van traslladar els ferits als hospitals més propers. L'autor hauria aprofitat l'aglomeració de la festa d'Any Nou, i els prolegòmens de l'AllState Bowl. Es tracta d'un esdeveniment de futbol americà molt popular a la ciutat, així que s'esperava l'assistència de molta gent.

Una estratègia que va seguir també el terrorista de Magdeburg, que va triar conscientment un mercat nadalenc ple de gent.

Ara falta conèixer les motivacions de l'atac a Nova Orleans, encara que la gent cada vegada creu menys les versions oficials. En el cas de Magdeburg, van arribar a relacionar el terrorista saudita amb l'extrema dreta alemanya.

Tant a Magdeburg com a Berlín les autoritats alemanyes es neguen a parlar d'atemptat islamista.