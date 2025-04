Trágico: Agustín, Mercè y sus 3 hijos, la familia española que ha muerto en Nueva York

Lo que prometía ser una experiencia única sobrevolando Nueva York acabó siendo toda una pesadilla. Un helicóptero turístico cayó en el río Hudson con seis personas a bordo. Entre ellas, una familia catalana formada por dos adultos y tres niños.

El accidente se produjo ayer en el río Hudson, en la parte baja de Manhattan. La aeronave, utilizada para vuelos panorámicos, ha caído al agua este jueves, 10 de abril, hacia las 15.15 hora local (19.15 GMT). Ninguno de los ocupantes ha sobrevivido.

Agustín, Mercè y sus tres hijos perdieron la vida

Entre las víctimas está Agustín Escobar, un directivo de Siemens en España. Le acompañaban su esposa, Mercè Camprubí Montal, y sus tres hijos, de 4, 7 y 11 años. El piloto del helicóptero también falleció en el impacto.

La familia era originaria de Barcelona. Mercè Camprubí tenía un fuerte vínculo con el Barça: era bisnieta de Agustí Montal Galobart y nieta de Agustí Montal Costa. Este último presidió el club azulgrana entre 1969 y 1977 y fue quien trajo a Johan Cruyff.

No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha querido confirmar estas identidades. Desde la embajada española en Estados Unidos solo han indicado que las víctimas tenían nacionalidad española.

Minutos antes del vuelo, la familia fue fotografiada sonriente. La imagen fue publicada en redes por Nueva York Helicopter Tours, la empresa que organizó el viaje. Se les ve en tierra, delante de la aeronave blanca que minutos después se estrellaría.

No es un accidente aislado

Esta empresa ya ha tenido antecedentes de incidentes aéreos. En 2013, uno de sus helicópteros realizó un aterrizaje de emergencia con turistas suecos. Entonces no hubo víctimas, aunque el susto fue considerable.

Desde New York Post, se ha recordado aquel accidente. En su momento, el director ejecutivo, Michael Roth, aseguró que el aparato se inspeccionaba a diario. Este jueves, ha repetido que no sabe qué ha fallado: “No he visto nada igual en 30 años”.

Desde 1977, al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Nueva York. Uno de los más recientes fue en 2019, cuando una aeronave chocó contra un rascacielos. En 2018, cinco pasajeros murieron tras caer al East River.

Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. El presidente estadounidense Donald Trump ha lamentado lo ocurrido en su red Truth Social. Ha calificado el suceso como “horrible” y ha enviado su pésame a las familias.

Trump también ha informado de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, investiga el accidente. Asegura que se conocerán más detalles pronto. Las imágenes del siniestro han impactado a la opinión pública norteamericana.

Desde España, Pedro Sánchez también ha mostrado su consternación. El presidente ha calificado de “tragedia inimaginable” la pérdida de la familia catalana. Ha trasladado sus condolencias desde su viaje oficial en China.

Una familia catalana ha perdido la vida en lo que debía ser una jornada de ilusión. Lo que era un simple vuelo para admirar Manhattan desde el cielo terminó con todos sumergidos en el Hudson. Mientras las autoridades investigan, el dolor deja preguntas que nadie puede responder.

La seguridad de los vuelos turísticos vuelve a estar bajo la lupa en la Gran Manzana. Una familia que soñaba con ver la ciudad desde el aire encontró allí su final. Un desenlace tan duro como difícil de comprender.