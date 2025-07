Tràgic accident a l'A-1503: mor un home en un brutal xoc frontal

Aquest primer dissabte de juliol ha començat amb una notícia tràgica a la comarca saragossana d'Aranda. Una jornada que semblava tranquil·la s'ha vist enterbolida per un succés que ha commocionat els veïns de Brea d'Aragó.

A primera hora, s'ha registrat un greu accident a la carretera A-1503. Dos vehicles, una furgoneta i un turisme, han col·lidit al quilòmetre 17,5 de la via. L'impacte ha estat frontal i un dels conductors ha perdut la vida a l'accident.

El conductor de la furgoneta ha perdut la vida a l'acte

Segons ha confirmat la Guàrdia Civil de Saragossa, el sinistre s'ha produït al voltant de les 8.30 del matí. El lloc exacte ha estat a l'entrada de Brea d'Aragó, al terme municipal del mateix nom. Per causes que encara s'investiguen, ambdós vehicles han xocat frontalment.

El conductor de la furgoneta ha mort al lloc de l'accident. El seu cos ha hagut de ser excarcerat pels bombers. Es tracta d'una tasca delicada que han dut a terme els equips desplaçats al punt del sinistre.

L'altre vehicle implicat ha estat un turisme en què viatjava un altre home. En un primer moment, es va valorar el seu trasllat a l'hospital de Calataiud. Però, finalment, va ser evacuat a un centre hospitalari a Saragossa, atès l'estat de les seves ferides.

De moment no ha transcendit la gravetat exacta de l'estat de salut del ferit. Les autoritats sanitàries s'han fet càrrec de la seva atenció. El 061 ha coordinat tot el dispositiu mèdic juntament amb la resta de serveis d'emergència.

Important desplegament d'equips d'emergència

Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat múltiples efectius. Hi han participat bombers dels parcs de Calataiud, Daroca i La Almunia de Doña Godina. També hi han intervingut agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil i Protecció Civil.

La ràpida intervenció ha permès atendre el ferit i assegurar la zona. Tanmateix, no s'ha pogut fer res per salvar la vida del conductor de la furgoneta. La carretera ha quedat tallada parcialment mentre es feien les tasques d'assistència i neteja. La investigació continua oberta per esclarir les causes exactes de l'accident.