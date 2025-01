Santoral d'avui, divendres 17 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial un sant que va viure retirat al marge de comoditats i plaers, donant lloc a la tradició monacal cristiana.

Qui va ser Sant Antoni abat, el Sant més important del divendres, 17 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Sant Antoni Abat que va néixer a Egipte cap a l'any 250. Els seus pares van morir quan ell tenia entre 18 i 20 anys. Llavors Sant Antoni va quedar a cura de la seva única germana i de la llar familiar.

Un dia reflexionava sobre els 12 apòstols. Sobre com aquests havien canviat la seva vida per complet per dedicar-se a seguir Crist, però abans van renunciar als seus béns materials.

Llavors el sant va decidir que canviaria la seva vida per sempre. Després d'assistir a missa, Sant Antoni va tornar a casa i va repartir les riqueses que els seus pares li van deixar en herència entre els vilatans més necessitats. Va reservar a més una petita part per a la seva germana.

Va triar un estil de vida auster que va servir d'exemple per a molts ciutadans que el van imitar i van seguir el seu camí formant una petita comunitat.

El dimoni el va assaltar amb moltes temptacions, tanmateix, Sant Antoni es va defensar amb la més severa vigilància sobre els seus sentits, dejuni prolongat i oració.

En una ocasió se li va acostar una javelina amb els seus garrins, que estaven cecs, en actitud de súplica. Sant Antoni va curar la ceguesa dels animals i des de llavors la mare no se'n va separar i el va defensar de les alimares que se li acostaven.

Antoni és un nom masculí que procedeix del llatí i significa 'aquell que s'enfronta als seus adversaris' o 'valent'. Aquest dia a Espanya uns 625.000 homes i 180.000 dones podrien celebrar el seu sant.

Santa Roselina

Santa Roselina va ser una religiosa francesa que va viure entre els segles XIII i XIV. Priora de Celle-Roubaud, de l'Orde Cartoixa, es va distingir per la seva abnegació i la seva austeritat en el menjar, el son i el dejuni.

Beat Teresio Olivelli

El beat Teresio Olivelli va ser un laic nascut a Itàlia al segle XX que va pertànyer a la diòcesi de Vigevano. Quan Itàlia entra a la II Guerra Mundial, va ser cridat a files i enviat a Rússia. Entre les trinxeres es va convertir en un àngel per als seus companys: va resar per ells, els va llegir passatges dels Evangelis i va socórrer els ferits.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 17 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: