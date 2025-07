Santoral d’avui, divendres 4 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona molt devota des de la infància que va ser reina consort.

Qui va ser Santa Isabel de Portugal, la festivitat més important de divendres, 4 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa Isabel de Portugal, nascuda al gener de l'any 1271 a Saragossa. La van casar amb 11 anys amb el rei Dionís I de Portugal.

Un matrimoni del qual van néixer dos fills i durant el qual va dedicar gran part del seu temps a atendre captaires, malalts i ancians. Santa Isabel de Portugal va manar construir hospitals, escoles i hostatgeries per a infants orfes, a més de nous convents.

Va visitar camps de batalla per posar fi a les disputes entre Dionís i el seu fill Alfons. La santa es va posar entre tots dos i va començar a pregar amb el desig que s'acabés la baralla.

Després de quedar vídua va peregrinar fins a Santiago de Compostel·la i va ingressar al convent de Santa Clara-a-Velha a Coïmbra, fundat per ella mateixa. Abans de morir va intervenir novament en un conflicte familiar, que involucrava el seu fill Alfons amb el seu nét Alfons XI de Castella.

Isabel és un nom femení d'origen hebreu. Traduït pot significar "jurament de Déu". Actualment unes 249.655 dones a Espanya reben el nom d'Isabel i celebren el seu sant.

Sant Cesidio Giacomantonio

Sant Cesidio Giacomantonio va ser un prevere de l'Orde dels Germans Menors que va néixer a Itàlia al segle XIX. Després de preparar-se per anar a les missions va ser enviat a la Xina, on només va poder desenvolupar la seva tasca de missioner un any. La persecució el va sorprendre intentant protegir el Santíssim Sagrament de les turbes incontrolades i va morir després de ser apedregat i cremat viu.

Beat Pier Giorgio Frassati

El beat Pier Giorgio Frassati va ser un jove laic dominic italià nascut a principis del segle XX. Va ingressar a l'Acció Catòlica amb 15 anys. Es va lliurar a les obres de caritat a favor de pobres i malalts, fins que, afectat per una paràlisi sobtada, va morir.

Altres sants: el Santoral complet de divendres 4 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: