Preu de la llum avui, diumenge 29 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

Arriba l'últim dia de la setmana i tenim un nou cost mitjà de l'electricitat. Aquest diumenge, dia 29 de juny de 2025, el preu mitjà de la llum és de 71,07 euros per megawatt hora (€/MWh). Un cost que és molt similar al de la jornada anterior, dissabte.

Si ens fixem més en detall, veiem com el preu ha pujat lleugerament d'un dia a l'altre, però res que es noti en excés. Segons les dades de l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el preu mitjà de dissabte ha estat de 68,39 euros per megawatt hora (€/MWh). Si comparem els dos preus, veiem una diferència a l'alça de 2,68 €/MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 29 de juny de 2025, hora a hora

Anem a fixar-nos una mica més en detall en els preus d'aquest diumenge. Veiem com alguns es disparen força, fins a superar costos de 150 €/MWh, mentre que d'altres amb prou feines superen els 0 €/MWh. Per tant, serà un dia de contrastos pel que fa al que s'haurà de pagar de llum.

Els preus més barats aniran des de mitjan matí fins a mitja tarda. Entre les 10:00 i les 17:00 els preus seran els més baixos del dia. El cost mínim serà de 0,85 €/MWh entre les 11:00 i les 13:00, aquest serà un bon moment per aprofitar per fer les despeses de llum més pronunciades.

10:00 - 11:00: 3,5 €/MWh.

11:00 - 13:00: 0,85 €/MWh.

13:00 - 14:00: 3,5 €/MWh.

14:00 - 16:00: 4,31 €/MWh.

Si no vols pagar molts diners a la teva factura de cara al tancament d'aquesta, el millor serà que aprofitis aquestes hores per posar rentadores, el rentavaixella o per refredar la casa amb l'aire condicionat.

Quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Per contra, hi ha hores en què hauràs d'evitar fer grans consums de llum aquest diumenge. I és que seran franges horàries amb preus força elevats, i la diferència amb les hores més barates es notarà.

Per exemple, tant durant la matinada de dissabte a diumenge, com a la nit de diumenge, els preus seran alts. El pic es trobarà clarament entre les 22:00 i les 23:00, amb un preu de la llum de 154,52 €/MWh. Les hores just abans i després tampoc es queden curtes.

20:00 - 21:00: 111,98 €/MWh.

21:00 - 22:00: 129,45 €/MWh.

22:00 - 23:00: 154,52 €/MWh.

23:00 - 00:00: 133,61 €/MWh.

Totes aquestes hores seran les més cares del dia, per tant, si no vols gastar de més i pots, evita gastar molta llum en aquests moments de la jornada de diumenge.