Santoral d’avui, divendres 18 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un bisbe del segle IX que destacà pels seus coneixements sobre les Sagrades Escriptures.

Qui va ser Sant Frederic d'Utrecht, el sant més important de divendres, 18 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Frederic d'Utrecht, que nasqué l'any 790, a Frísia, Països Baixos. Pertanyent a una família noble de Frísia, tot i que de probable origen anglès, fou educat en les ciències sagrades pels clergues de la ciutat.

Resultà elegit bisbe d'Utrecht quan tenia 30 anys, succeint en el càrrec Ricfredo. No trigà a establir a l'església una gran disciplina i envià missions, en concret cap al nord del país, per evangelitzar terres paganes.

Es traslladà fins a Walcheren per evangelitzar, lloc on els seus habitants eren bàrbars i hostils envers el cristianisme.

Fou generós amb els pobres, hospitalari amb els viatgers i entregat en les seves visites als malalts. Sant Frederic d'Utrecht treballà incansablement en la reforma dels costums dels seus diocesans i en la lluita contra l'heretgia arriana.

El sant fou apunyalat per dos assassins mentre donava gràcies al peu de l'altar per haver celebrat missa. Morí als pocs minuts, recitant un salm de lloança al Senyor.

Frederic és un nom masculí d'origen germànic, el significat del qual és 'aquell que imposa la pau'. Aquest dia, uns 17.966 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Frederic d'Utrecht.

Beat Bartomeu dels Màrtirs

El beat Bartomeu dels Màrtirs fou un arquebisbe nascut a Lisboa al segle XVI. Entrà a l'Orde dels Dominics als 14 anys i és recordat per la seva tasca pastoral i els seus escrits doctrinals. Destacà per la seva dedicació a la reforma de l'Església i l'atenció als més necessitats.

Beat Simeó de Lipnica

El beat Simeó de Lipnica fou un sacerdot franciscà d'origen polonès que visqué al segle XV. Fou conegut per la seva dedicació als malalts de pesta a Cracòvia i per la seva devoció al nom de Jesús. Destacà per la seva eloqüent predicació i seguí l'exemple dels seus mestres Bernardino de Siena i Joan de Capistrano.

Altres sants: el santoral complet de divendres 18 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: