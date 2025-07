Preu de la llum avui, diumenge 13 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 13 de juliol de 2025, és de 64,59 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dissabte, parlem d'una baixada notable d'11,32 euros. I tot perquè, en la jornada del 12 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 75,91 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es pot apreciar clarament aquesta baixada. En la franja més cara de diumenge, el MWh tornarà a tenir un preu superior als 100 euros. Però és que, en la franja més econòmica del dia, el preu arribarà als 0 euros per MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 13 de juliol de 2025, hora a hora

Una altra de les grans sorpreses d'aquest diumenge és que els preus de la llum baixaran fins a arribar als 0 euros per MWh durant diverses franges horàries. Així, la franja més econòmica la tornarem a trobar en les hores centrals del dia. Serà llavors quan els consumidors podran aprofitar preus molt econòmics, ideals per planxar o aspirar la casa.

Així, de 12:00 a 16:00 trobem el preu més barat de tot el diumenge: 0 euros per MWh. D'11:00 a 12:00 el preu del MWh se situarà en els 0,05 euros. Finalment, entre les 16:00 i les 17:00 el preu del MWh serà d'1 euro.

10:00 - 11:00: 4,28 €/MWh.

11:00 - 12:00: 0,05 €/MWh.

12:00 - 16:00: 0 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum diumenge?

Pel que fa a les tarifes més altes, en les primeres hores de la jornada els preus ja pujaran força. De 04:00 a 05:00 el preu del MWh se situarà en els 108,67 euros, tot i que baixarà en el següent tram. De 05:00 a 07:00 el preu del MWh se situarà en els 104,64 euros.

00:00 - 01:00: 119,36 €/MWh.

21:00 - 22:00: 124,50 €/MWh.

22:00 - 23:00: 134,62 €/MWh .

. 23:00 - 00:00: 121,74 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu de 107,69 euros i de 21:00 a 22:00 el MWh costarà 124,50 euros. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tot el diumenge: 134,62 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh costarà 121,74 euros.