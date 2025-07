Preu de la llum avui, dissabte 12 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 12 de juliol de 2025, és de 75,91 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una clara baixada, de 22,34 euros. Recordem que, en la jornada de l'11 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 98,25 euros per MWh.

De tota manera, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) porten algunes sorpreses. És cert que, en la franja més cara de dissabte, el preu del MWh superarà els 130 euros. Però, en la franja més barata del dia, els preus baixaran amb força, tornant-se força assequibles per als consumidors.

Preu de la llum avui, dissabte 12 de juliol de 2025, hora a hora

El millor de tot és que no caldrà esperar fins a la tarda per veure tarifes molt econòmiques. De fet, després d'una matinada força cara, els preus de la llum baixaran ja durant la primera part del dia. Això sí, els consumidors hauran d'esperar una mica per veure preus propers als zero euros.

Així, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 5,76 euros, encara que de 14:00 a 15:00 baixarà a 4,31 euros. De 15:00 a 16:00 tindrem el preu més barat de tot el dissabte: 0,85 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh se situarà en els 13,68 euros.

I quan serà més cara la llum dissabte?

Si et preocupen les hores amb els preus més alts, no abusis de l'aire condicionat durant la matinada. De 00:00 a 07:00 els preus oscil·laran entre els 103 i els 119 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 118,99 euros, i de 08:00 a 09:00 el preu serà de 105,42 euros.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh se situarà en els 125,67 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 trobarem el preu més alt de tot el dissabte: 133 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 121,74 euros.