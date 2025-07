Santoral d’avui, divendres 11 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un sant considerat patriarca dels monjos occidentals.

Qui va ser Sant Benet de Núrsia, el sant més important de divendres, 11 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Benet de Núrsia, que va néixer al segle V a Núrsia, Itàlia. Es va formar en filosofia i literatura a Roma. El seu desig era entendre el veritable significat de la vida després d'haver patit un gran desamor.

Després d'una època d'estudis, va decidir marxar a una cova de la muntanya Subiaco per viure sota la guia d'un ermità. Anys més tard, es va unir a uns monjos que van intentar enverinar-lo després que fos escollit prior.

Després d'aquestes experiències vitals i de la seva elevada exigència personal per servir Déu, va fer el pas i va fundar el seu primer monestir a la muntanya de Cassino l'any 529.

Anys més tard, fundaria molts altres monestirs, així com altres centres de formació i cultura que van servir per propagar la fe en temps complicats.

A aquest sant se li atribueix la creació de la Regla de Sant Benet, una norma que estableix principis per a la vida monàstica, enfocada en l'oració i el treball, coneguda com "Ora et Labora".

Sant Benet va ser capaç de pronosticar el dia de la seva mort, el 21 de març de l'any 547, una data que va arribar pocs dies després de la mort de la seva germana, Escolàstica.

Benet és un nom que prové del llatí i que significa 'bondadós'. A Espanya, uns 17.972 homes celebren el seu sant aquest dia en honor a Sant Benet de Núrsia.

Santa Olga de Kíev

Santa Olga de Kíev va ser una princesa de la Rússia de Kíev del segle X. Coneguda per la seva conversió al cristianisme, va tenir un paper determinant en la història de la regió. Va ser regent del seu fill Sviatoslav, primera sobirana dels eslaus a convertir-se al cristianisme.

Sant Pius I papa

Sant Pius I papa va ser el novè papa de l'Església Catòlica, que va governar des d'aproximadament l'any 140 fins al 155. Se'l recorda pel seu lideratge com a "bon pastor" durant un període crucial per al cristianisme, afrontant desafiaments tant interns com externs a l'Església

Altres sants: el santoral complet de divendres 11 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: