Santoral d’avui, dijous 10 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Qui va ser Sant Cristòfor de Lícia, el sant més important d'aquest dijous 10 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Cristòfor de Lícia, contemporani de l'emperador Deci al segle III. Nascut a Canaan, va ser membre d'un regiment auxiliar romà.

Molt corpulent, sembla que tenia un rostre aterridor. Un dia va partir a la recerca del dimoni en comprovar que el seu rei li tenia por. En el seu viatge va trobar una banda de lladres i un d'ells li va assegurar ser a qui estava buscant.

Sant Cristòfor de Lícia va considerar que aquell era el més gran i va decidir posar-se sota les seves ordres. Va comprovar que algú estava per sobre del seu nou 'cap', algú a qui temia i davant de qui se senyava. No era altre que Crist.

Va decidir instruir-se en el cristianisme gràcies a un ermità. Aquest li va recomanar ajudar la gent a travessar un riu on molts morien.

Un dia, mentre Sant Cristòfor de Lícia portava a les espatlles un nen, va notar que el pes augmentava a mesura que travessava el riu. Cristòfor li va dir: "Tu m'has posat en el perill més gran. No crec ni que el món sencer sigui tan pesat a les meves espatlles com ho has estat tu".

El noi va contestar: "Tu no només has tingut a les teves espatlles el pes del món, sinó l'home que l'ha creat. Jo soc Crist, el teu rei, a qui tu has servit en aquest ofici". Després el nen va desaparèixer.

El sant, convençut de les bondats del Senyor, va cristianitzar centenars de persones fins a la seva mort. Va morir decapitat per ordre del rei a qui havia servit anys abans.

Cristòfor és un nom d'origen grec que significa 'portador de Crist'. A Espanya uns 28.615 homes celebren aquest dia el seu sant gràcies a Sant Cristòfor de Lícia.

San Pedro Vincioli

San Pedro Vincioli va ser un abat italià que va viure al segle XI. Una de les tasques que va realitzar va ser la reconstrucció de l'església dedicada a Sant Pere. A aquesta hi va unir un monestir en el qual, després de vèncer una gran oposició, va introduir els usos i costums cluniacencs.

Beato Faustino Villanueva

Beato Faustino Villanueva va ser un sacerdot guatemalenc que va viure al segle XX. Va lliurar la seva vida per la justícia i la dignitat humana, convertint-se en testimoni de la fortalesa de la fe. El seu llegat, com un dels Màrtirs del Quiché, ressonarà per sempre en la història de l'Església.

Altres sants: el Santoral complet del dijous 10 de juliol

