Preu de la llum avui, dilluns 7 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 7 de juliol de 2025, se situa en 60,36 euros per megawatt hora (MWh). Si es compara amb el valor registrat ahir diumenge, s'ha produït un augment moderat de 4,25 euros. I és que durant la jornada del 6 de juliol, la tarifa mitjana va ser de 56,11 euros/MWh.

Tal com es reflecteix a les dades de l'Operador del Mercado Ibèric de Energia (OMIE), es pot observar que avui serà una jornada plena de contrastos. Al llarg del dia, diverses franges assoliran pics per sobre dels 100 euros/MWh. Tanmateix, també n'hi ha moltes altres en què el preu no passarà dels 6 euros/MWh.

Preu de la llum avui, dilluns 7 de juliol de 2025, hora a hora

Seguint la tònica d'aquests últims dies, durant el migdia i les primeres hores de la tarda es concentren els trams més econòmics. Sense anar més lluny, entre les 13:00 i les 19:00 hores, no hi ha cap franja horària en què se superin els 6 euros/MWh.

El preu més baix del dia es donarà entre les 16:00 i les 17:00 hores, moment en què la llum costarà 3,60 euros/MWh. No obstant això, de 17:00 a 18:00 hores el preu serà molt similar perquè la llum costarà 4,31 euros/MWh. Un cost similar al que té de 15:00 a 16:00 hores i de 18:00 a 19:00 hores, ja que el preu, en ambdós intervals, serà de 5 euros/MWh.

Però no són les úniques franges aprofitables de la jornada. Cal destacar també que de 14:00 a 15:00 hores el preu de la llum serà de 5,79 euros/MWh. Un preu similar al que té de 13:00 a 14:00 hores, que és de 6 euros/MWh.

15:00 - 16:00: 5 €/MWh.

16:00 - 17:00: 3,60 €/MWh .

. 17:00 - 18:00: 4,31 €/MWh.

18:00 - 19:00: 5 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Pel que fa als trams més cars del dia, aquest dilluns torna a castigar les butxaques durant la matinada i la nit. Entre les 00:00 i les 08:00 hores, els preus no baixen dels 85 €/MWh, assolint el seu pic més alt a la primera hora del dia.

00:00 - 01:00: 106,65 €/MWh .

. 07:00 - 08:00: 106,65 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 105,75 €/MWh.

22:00 - 23:00: 104,48 €/MWh.

El preu més elevat es registrarà entre 00:00 i 01:00 hores, amb un cost de 106,65 euros/MWh, un cost que es repetirà també de 07:00 a 08:00 hores. A més, de 21:00 a 22:00 hores el preu torna a disparar-se i arriba als 105,75 euros/MWh. Un preu molt similar al que té la llum de 22:00 a 23:00 hores, que és de 104,48 euros/MWh.