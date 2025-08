Santoral d’avui, diumenge 3 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un bisbe la figura del qual és clau als inicis del cristianisme napolità.

Qui va ser Sant Asprenat de Nàpols, el sant més important d'aquest diumenge 3 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Asprenat de Nàpols, que va viure entre els principats de Trajà i Adrià. Va exercir el càrrec de bisbe de Nàpols durant dues dècades segons el Calendari Marmori, popular compendi històric de la ciutat.

La tradició assenyala que l'apòstol Sant Pere va arribar a Nàpols, on va curar una dona anomenada Càndida la Vella. Aquesta, un cop guarida, va demanar a Pere la intercessió per a la curació d'un amic seu malalt, anomenat Asprenat.

Gràcies a Pere va ser guarit i després batejat, consagrat i ordenat bisbe de Nàpols.

L'Església de Sant Pere a Aram està erigida on es creu que Sant Pere va dir missa durant la seva estada a Nàpols. És el mateix lloc on van ser batejats tant Asprenat com Càndida, els primers napolitans convertits al cristianisme i futurs sants de l'Església Catòlica.

A Nàpols, i en alguns altres llocs, el nom de Sant Asprenat s'invoca per curar la migranya. S'explica que el 1899 la farmacèutica Bayer es va inspirar en el sant per posar nom a l'aspirina.

El nom Asprenat va ser molt popular en el període de la república i en els primers temps de l'imperi romà, després va caure en desús

Santa Lídia

Santa Lídia va ser la primera persona batejada a Europa com a resultat de la predicació de l'Apòstol Pau. Comerciant de porpra, vivia a Filipos, Grècia, i va ser una de les primeres a acceptar el missatge de l'Evangeli.

Beat Agustí Kazotic

El beat Agustí Kazotic va ser un religiós dàlmata del segle XIII que va pertànyer a l'orde dominicà. Va ser nomenat bisbe de Zagreb i més tard de Lucera. Va escriure un tractat pastoral en què condemnava l'endevinació, la superstició i la bruixeria, però recomanava educar el poble entorn d'aquests problemes.

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 3 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: