Preu de la llum avui, dimarts 29 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 29 de juliol de 2025, és de 32,15 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una petita baixada de 2,07 euros. Recordem que, en la jornada del 28 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 34,22 euros per MWh.

Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) confirmen que aquest dimarts serà un dia força assequible. I això tot i que, en la franja més cara del dia, el preu del MWh serà superior als 103 euros. Però és que les hores amb preus alts seran força excepcionals, ja que en bona part del dia les tarifes es mantindran econòmiques.

Preu de la llum avui, dimarts 29 de juliol de 2025, hora a hora

Una cosa molt cridanera d'aquest dimarts és que, durant la matinada, els preus es mantindran en nivells força moderats. I això que, fa tan sols uns dies, les tarifes durant tota la nit solien ser altes, a causa del consum elèctric més gran. Això sí, la tarda tornarà a ser el moment del dia més assequible per als consumidors, que gaudiran de preus molt econòmics.

Així, de 10:00 a 11:00 el MWh tindrà un preu de 3,52 euros, encara que baixarà molt més. D'11:00 a 12:00 tindrem el preu més baix de tot el dia: 0,09 euros per MWh. Finalment, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà 0,15 euros, i de 13:00 a 17:00 el preu serà de 0,65 euros.

11:00 - 12:00: 0,09 €/MWh

12:00 - 13:00: 0,15 €/MWh

13:00 - 17:00: 0,65 €/MWh

17:00 - 18:00: 1,11 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimarts?

Si et preocupen els preus més alts, modera el teu consum a les primeres i a les últimes hores del dia. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 50 euros, encara que començarà a baixar. En la següent franja, de 08:00 a 09:00, el MWh tindrà un preu fix de 49,45 euros.

20:00 - 21:00: 57,58 €/MWh

21:00 - 22:00: 98 €/MWh

22:00 - 23:00: 103,27 €/MWh

23:00 - 00:00: 84,13 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh serà de 98 euros. De 22:00 a 23:00 tindrem el preu més alt de tot el dimarts: 103,27 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu començarà a baixar una mica, fins als 84,13 euros per MWh.