Santoral d’avui, dissabte 2 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dissabte, 2 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica celebra la patrona de l'Aviació de l'Exèrcit.

Qui és la nostra Senyora dels Àngels, la festivitat més important del dissabte, 2 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a la nostra Senyora dels Àngels, la història de la qual comença a Cartago, Costa Rica. Un país en què durant l'època colonial es segregaven els blancs dels indis i mestissos. Qui no fos blanc pur tenia prohibit l'accés a la ciutat i amb una creu de pedra s'assenyalava la divisió i els límits.

L'any 1635 una dona mestissa, Juana Pereira, va descobrir la imatge de la Mare de Déu en una pedra tallada. Va recollir aquell tresor, però no s'imaginava que el tornaria a trobar cinc vegades més al mateix lloc. La imatge desapareixia fins i tot del sagrari parroquial, per aparèixer novament on primer va ser trobada.

En aquell moment tothom va creure que la Mare de Déu desitjava tenir allà un lloc de pregària on pogués donar el seu amor als més humils.

A Costa Rica la devoció a la Mare de Déu dels Àngels va prendre trets característics barrejant-se la tradició cristiana europea amb elements de la cultura indígena.

Àngels és un nom femení d'origen hebreu que significa 'missatgera de Déu'. Aquest dia unes 61.288 dones a Espanya celebren el seu sant en honor a la nostra Senyora dels Àngels.

Sant Eusebi de Vercelli

Sant Eusebi de Vercelli va ser un bisbe nascut a Sardenya, Itàlia, al segle III. És recordat per la seva defensa de la fe nicena contra l'heretgia arriana i per establir una comunitat de preveres que van viure en tradició monàstica. Va ser desterrat per l'emperador Constanci per la seva postura al Concili de Nicea, però va tornar a la seva diòcesi per restaurar la fe catòlica.

San Pedro Julián Eymard

San Pedro Julián Eymard va ser un sacerdot francès que va viure al segle XIX, conegut com l''Apòstol de l'Eucaristia'. Va ser el fundador de la Congregació del Santíssim Sagrament i de les Serventes del Santíssim Sagrament. La seva vida i ministeri van estar centrats en l'adoració i la promoció de l'Eucaristia.

Altres sants: el Santoral complet del dissabte, 2 d'agost

