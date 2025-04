Santoral d'avui, diumenge 27 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una advocació Maríana molt popular a Espanya.

Qui és la Verge de Montserrat, la celebració més important d'aquest dissabte 27 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a la Verge de Montserrat. La llegenda explica que la imatge de la Verge va ser trobada per uns nens pastors l'any 880 dins d'una cova. Quan el bisbe va tenir coneixement d'aquesta notícia va intentar traslladar la imatge fins a la ciutat de Manresa.

El trasllat no es va poder dur a terme ja que l'estàtua pesava massa. El religiós va comprendre llavors que el desig de la Verge era romandre al lloc on va ser trobada. Per aquesta raó va ordenar la construcció de l'ermita de Santa María, origen de l'actual monestir.

La imatge que es venera avui dia és una talla romànica del segle XII, realitzada en fusta de pollancre. Representa la Verge amb el nen assegut al seu regaç i té una longitud de 95 centímetres.

A la seva mà dreta sosté una esfera que simbolitza l'univers. Per la seva banda, el nen té la mà dreta aixecada en senyal de benedicció i a la mà esquerra sosté una pinya.

La imatge és daurada excepte la cara i les mans de María i el nen que són de color fosc. Pertany al grup de les anomenades verges negres, que es va estendre per l'Europa romànica.

Montserrat és un nom femení d'origen català, el significat del qual és 'muntanya serrada'. Aquest dia unes 106.395 dones i 30 homes a Espanya celebren el seu sant gràcies a la Verge de Montserrat.

San Pedro Armengol

San Pedro Armengol va ser un religiós tarragoní que va néixer a mitjans del segle XIII i durant un temps va ser cap de bandolers. Convertit després a Déu, va entrar a l'Orde de Nostra Senyora de la Mercè, dedicant-se amb totes les seves energies a rescatar captius a Àfrica.

Beat Jacobo Varinguer de Zara

Beat Jacobo Varinguer de Zara va ser un religiós italià que va viure al segle XV. Va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors i durant la seva vida va destacar per la seva gran caritat heroica, els prodigis i la profunda devoció a la Verge María.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 27 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: