Santoral d'avui, dissabte 18 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 18 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que no va dubtar a vessar la seva sang per defensar la seva fe en Crist.

Qui va ser Santa Priscila, la festivitat més important del dissabte, 18 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Santa Priscila que va néixer al segle I a Roma. Pertanyia a una família noble i va viure sota el regnat de l'emperador Claudi.

Als 13 anys li van proposar renunciar a la seva fe religiosa per convertir-se a través d'un ritual de sacrifici. La jove, ferma en les seves conviccions, va rebutjar tal proposta exclamant: "Jo només soc de Jesucrist".

Aquesta resposta va ser presa com a rebel·lia després de la qual cosa els alts comandaments van ordenar el seu ingrés a presó fins que canviés d'opinió. El poble va tenir coneixement llavors de l'empresonament d'una nena que només era culpable de defensar la seva fe. El jutge es va veure compromès per això, ja que, de sentenciar-la a mort, veuria com els ciutadans es posaven en contra seva.

Al final, malgrat la insistència de molts veïns perquè Santa Priscila salvés la seva vida abandonant la fe catòlica, ella va aguantar fins al final. Van llançar la jove als lleons i aquests no la van tocar, la van penjar per sobre d'una foguera i no es va cremar. Després la van conduir als afores de Roma, a la Via Ostia, on va ser decapitada

Priscila és un nom femení d'origen llatí que significa 'anciana, venerable'. Aquest dia, a Espanya, unes 2.766 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Priscila.

Santa Margarida d'Hongria

Santa Margarida d'Hongria va ser una religiosa que va viure al segle XIII. Filla del rei d'Hongria, Bela IV, va ser promesa pels seus pares a Déu en vot per alliberar la pàtria dels tàrtars. Sent encara una nena va ingressar al monestir de monges de l'Orde de Predicadors, on es va consagrar a Déu.

San Jaume Hilari Barbal Cosán

San Jaume Hilari Barbal Cosán va ser un religiós espanyol que pertanyia a l'Orde de Germans de les Escoles Cristianes. Es va dedicar a l'ensenyament i la catequesi. Comptava, a més, amb gran capacitat literària i va col·laborar en revistes en la difusió dels valors cristians.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 18 de gener de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: