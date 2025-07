Santoral d’avui, diumenge 13 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un home que destacà per la seva activitat missionera i reformista.

Qui va ser Sant Enric II, el sant més important d'aquest diumenge 13 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Enric II, que nasqué l'any 973 a Baviera. Tres dècades després es convertí en emperador després de morir Otó II. Tanmateix, no fou fins un any després que fou reconegut com a tal pels prínceps alemanys del Reichstag.

Donà suport al poder dels bisbes davant el clergat monàstic i mostrà interès per qüestions de l'administració de l'Església. Sant Enric es féu popular també per la seva intensa activitat missionera i reformista.

Dedicà els seus esforços a reforçar i consolidar les seves fronteres a través de diferents campanyes. Un cop aquestes garantides, intentà expandir els seus dominis a Polònia i a Itàlia.

Es mostrà partidari del celibat eclesiàstic com a mitjà per evitar el domini dels territoris de l'Església per llinatges familiars. Fou el fundador de la diòcesi de Bamberg i aixecà la catedral on està sepultat juntament amb la seva esposa, amb qui no tingué fills.

Sant Enric fou consagrat el 1014 pel papa Benet VIII com a Emperador del Sacre Imperi Romà. L'any 1146 fou canonitzat pel papa Eugeni III.

Enric és un nom d'origen germànic que significa 'cap de la pàtria'. Unes 123.095 persones a Espanya celebren el seu sant en honor a Sant Enric II.

Santa Teresa dels Andes

Santa Teresa dels Andes fou una religiosa xilena carmelita descalça i la primera santa de Xile. Viué al segle XX i destacà per la seva profunda vida espiritual, la seva devoció a Déu i el seu esperit missioner. Cercà sempre apropar Jesús als altres, especialment als més necessitats.

Beat Carlos Manuel Rodríguez Santiago

El beat Carlos Manuel Rodríguez Santiago fou un laic terciari benedictí i teòleg catòlic que visqué al segle XX. És recordat no només per la seva trajectòria acadèmica, sinó també "pel seu amor a Crist i la Santa Eucaristia".

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 13 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: