Santoral d’avui, dissabte 12 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 12 de juliol, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels treballadors forestals.

Qui va ser Sant Joan Gualbert, el sant més important de dissabte, 12 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Joan Gualbert, nascut a Florència, Itàlia, a finals del segle X. Va ser criat en el si d'una família noble i de jove, el seu germà va ser assassinat per un amic.

Aleshores Joan, animat pel seu pare, va prometre venjar-se de la mort del seu germà. Tanmateix, la raó i la religió es van creuar en el seu camí, cosa que va donar un gir a la vida del sant.

Un Divendres Sant, Sant Joan Gualbert es va creuar amb la persona que va posar fi a la vida del seu germà. Aquest es va agenollar davant d'ell suplicant clemència. El sant va pronunciar aleshores paraules de perdó: "Per amor a Crist, et perdono".

A continuació, el sant va entrar en una església i, estant a dins, va veure com Jesús inclinava el cap agraint-li el gest. Des d'aquell dia va prendre la decisió de canviar el seu mode de vida i va ingressar en un convent.

Temps després, Sant Joan Gualbert va voler abandonar la que havia estat la seva residència per buscar un lloc més apartat. Va fundar aleshores el monestir de Vallombrosa, on es practicava una vida austera i dedicada a Déu. Durant una època de fam va socórrer miraculosament les multituds que acudien al monestir, on va obrar diversos miracles.

Joan és un nom d'origen hebreu que significa 'El qui és fidel a Déu'. A Espanya, aquest dia uns 53.392 homes i 418 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Joan Gualbert.

Sants Procle i Hilarió

Els Sants Procle i Hilarió van ser màrtirs cristians que van viure a Ancyra, Galàcia, l'actual Ankara, Turquia, durant el regnat de l'emperador Trajà i el prefecte Màxim al segle II. Eren oncle i nebot, i van ser reconeguts per la seva valentia i testimoni de fe, patint terribles turments abans de ser executats.

Beats Celia Guérin i Louis Martin

Els beats Celia Guérin i Louis Martin van ser els pares de Santa Teresa del Nen Jesús. Reconeguts pel seu matrimoni exemplar i per la seva fe cristiana, tots dos van ser beatificats i canonitzats junts després. Són la primera parella casada a ser honorada d'aquesta manera per l'Església Catòlica.

Altres sants: el Santoral complet de dissabte, 12 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: