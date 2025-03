Santoral d'avui, dissabte 8 de març de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 8 de març, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el fundador de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Qui va ser Sant Joan de Déu, el Sant més important del dissabte, 8 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Joan de Déu que va néixer a Portugal el 1495. Quan tenia 12 anys es va traslladar a Torralba de Oropesa, a Toledo, on va exercir com a pastor. Anys després es va allistar a les tropes del capità d'infanteria Juan Ferruz per servir a Carles I.

Aquesta va resultar una experiència traumàtica per a ell. Joan va ser expulsat de la tropa per negligència en la cura dels guanys de la seva companyia. Condemnat a la forca, finalment se'n va salvar.

Temps després es va instal·lar a Granada, allà va obrir una llibreria i va entrar en contacte amb la literatura religiosa i devota.

Després d'escoltar un sermó a l'ermita dels Màrtirs, va decidir convertir-se al cristianisme. Va adoptar aleshores comportaments propis d'un dement, probablement avergonyit pel seu passat i per les seves accions. Tancat a l'Hospital Reial, es va dedicar a curar malalts i captaires.

A través de la reflexió es va encomanar a la Verge de Guadalupe. Va decidir aleshores lliurar-se a pobres, malalts i desfavorits del món als quals va acollir a casa dels seus benefactors.

Després, va estalviar prou per llogar una casa i muntar el que seria el primer hospital. Va guanyar d'aquesta manera un gran nombre de seguidors i va ser batejat pel bisbe com a Joan de Déu.

Joan és un nom masculí d'arrel hebrea, el significat del qual és 'el que és fidel a Déu'. Aquest dia, uns 7.915 homes a Espanya anomenats Sant Joan de Déu podrien celebrar el seu sant.

Sant Teofilacte de Nicomèdia

Sant Teofilacte de Nicomèdia va ser un bisbe turc que va viure al segle IX. Va destacar per la generositat amb els pobres, així com per l'ajuda que prestava a les vídues, orfes i dèbils mentals. Fundador de molts hospitals, va resultar desterrat per defensar el culte de les sagrades imatges.

Beat Faustino Míguez

El beat Faustino Míguez va ser un sacerdot nascut a Orense que va viure entre els segles XIX i XX. Va fundar l'Orde de les Escoles Pies a més de l'Institut Calasancio Fills de la Divina Pastora. Educador i botànic, també va ser fundador dels laboratoris Míguez.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 8 de març de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: