Preu de la llum avui, diumenge 2 de març, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 2 de març de 2025, és de 65,56 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una petita baixada de 0,27 euros. Recordem que, en la jornada de l'1 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 65,83 euros per MW/h.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), parlem d'una jornada ni econòmica ni cara. Els preus de la llum es mantindran al llarg de tot el diumenge, fins a la nit. De fet, en la franja més cara de tot el dia el preu del MW/h se situarà per sobre dels 120 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, diumenge 2 de març de 2025, hora a hora

Com sol passar, trobarem alguns trams en què els preus baixaran. El primer tram, per desgràcia, el tindrem de matinada, per la qual cosa no serà massa aprofitable. Ara bé, el segon sí que el tindrem durant el dia, oferint als consumidors l'oportunitat de disposar d'algunes tarifes més barates.

Així, d'11:00 a 12:00 el preu del MW/h era de 49 euros, encara que seguirà baixant. La tarifa més barata de tot el diumenge la trobem de 12:00 a 13:00, quan el MW/h costarà 27,50 euros. Per últim, de 13:00 a 14:00 el preu tornarà a pujar, fins als 40 euros per MW/h.

11:00 - 12:00: 49 €/MWh.

12:00 - 13:00: 27,50 €/MWh.

13:00 - 14:00: 40 €/MWh.

14:00 - 15:00: 42,19 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Si ens fixem en les tarifes més altes, de 18:00 a 19:00 el cost del megawatt hora (MW/h) serà de 89,50 euros. Entre les 19:00 i les 20:00 el preu pujarà fins als 113,95 euros per MW/h. Per últim, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h serà de 79 euros, així que cal aprofitar durant el dia.

19:00 - 20:00: 113,95 €/MWh.

20:00 - 21:00: 124,87 €/MWh.

21:00 - 22:00: 121,69 €/MWh.

22:00 - 23:00: 91,50 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 124,87 euros, sent aquest el preu més alt del dimarts. En la següent franja, de 21:00 a 22:00, el MW/h costarà 121,69 euros. Finalment, entre les 22:00 i les 23:00 el preu del MW/h serà de 91,50 euros.