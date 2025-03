Santoral d'avui, divendres 7 de març de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial a dues màrtirs cartagineses, el martiri de les quals es relata a la Passio Perpetuae et Felicitatis.

Qui van ser Santa Perpetua i Santa Felicitat, les Santes més importants del divendres, 7 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Santa Perpetua i Santa Felicitat. Ambdues van viure a Cartago en l'època de l'Imperi Romà. Santa Felicitat era l'esclava de Santa Perpetua.

Mentre Santa Perpetua celebrava una festa a casa seva, la policia romana, per ordre de l'emperador Septimi Sever, va irrompre en aquest domicili per endur-se Santa Felicitat i els seus set fills.

Tots ells van resultar empresonats pel fet de ser cristians. També Perpetua, que per la seva posició social, les autoritats de l'Imperi la van convidar a tornar al paganisme per salvar la seva vida. No obstant això, ella es va negar igual que va fer Felicitat, que estava embarassada de vuit mesos.

Aleshores les dues dones van ser decapitades. Els fills de Felicitat van ser llançats als lleons juntament amb el diaca Sàtur, que els havia introduït en el cristianisme.

El martiri de Perpetua i Felicitat va ser utilitzat de manera didàctica durant els segles IV i V, com un exemple de fe inquebrantable.

Felicitat és un nom femení d'origen llatí, el significat del qual és 'felicitat'. Perpetua és un nom femení d'origen llatí que significa 'eterna'. Aquest dia a Espanya, unes 8.339 dones anomenades Felicitat i unes 432 anomenades Perpetua podrien celebrar el seu sant.

Santa Teresa Margarita Redi

Santa Teresa Margarita Redi va ser una religiosa italiana que va viure al segle XVIII. Va pertànyer a la congregació de les Carmelites descalces i va demostrar gran devoció pel Sagrat Cor. La Santa es distingia per la seva caritat, que la portava a aprofitar les oportunitats que li oferia la vida del claustre per sacrificar-se per les seves germanes.

Beata María Antonia de San José

La beata María Antonia de San José va ser una dona laica nascuda a l'Argentina que va viure al segle XVIII. Incansable predicadora, va ser la fundadora de la Santa Casa d'Exercicis Espirituals. Va realitzar molts fets prodigiosos, entre ells quan faltava aliments per als seus practicants el menjar apareixia a l'olla o el pa es transformava en fruita.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 7 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: