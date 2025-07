Santoral d’avui, dissabte 5 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 5 de juliol, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el fundador dels Clèrigues Regulars de Sant Pau així com les Germanes Angèliques de Sant Pau.

Qui va ser Antonio Maria Zaccaria, el sant més important de dissabte, 5 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia Sant Antonio Maria Zaccaria, nascut a Cremona, Itàlia, l'any 1502. El seu pare va morir quan ell tenia pocs mesos de vida i la seva mare el va educar en el camí de la fe i la santedat. Va marxar de casa seva per anar a Pavia sent adolescent per realitzar estudis superiors en filosofia i llengües clàssiques.

L'any 1539 neix el moviment de Laics de Sant Pau, que tenia com a finalitat dotar l'Església de l'esperit transformador que necessitava. Els inicis d'aquest moviment i el de les Germanes Angèliques de Sant Pau i els Laics de Sant Pau van ser complicats. Amb tot, Zaccaria convidava a resistir davant l'adversitat.

El sant adorava la Sagrada Eucaristia, on hi ha Crist present a la Santa Hòstia. Va insistir a propagar la devoció de les Quaranta Hores, que consisteix a dedicar tres dies cada any, a cada temple, a honorar solemnement l'Eucaristia amb pregàries i cants.

També sentia devoció per la passió i mort de Crist i sempre portava amb ell una imatge de Jesús crucificat. Cada divendres, feia sonar les campanes a les tres de la tarda recordant que a aquella hora havia mort Nostre Senyor. Antoni Maria és un nom masculí d'origen grec, que significa 'home valent que planta cara als enemics'.

Sant Atanasi de Jerusalem

Sant Atanasi de Jerusalem va ser un diaca de l'església de la Santa Resurrecció que va viure al segle V. Va ser atroçment turmentat pel monjo heretge Teodosi per retreure-li la seva impietat i per haver defensat el Concili de Calcedònia contra aquells que l'impugnaven

Santa Zoe de Roma

Santa Zoe de Roma va ser una màrtir cristiana del segle III que va morir executada en temps de l'emperador Dioclecià. Juntament amb el seu marit Nicòstrat va portar una vida dedicada a la pregària, la caritat i l'auxili als cristians empresonats.

Altres sants: el Santoral complet de dissabte, 5 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: