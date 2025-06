Preu de la llum avui, dilluns 30 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

Per a aquest dilluns, l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) no té bones notícies amb els preus de la llum. I és que del diumenge al dilluns hi ha hagut una pujada, a més important, del cost de l'electricitat. El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns 30 de juny de 2025 se situa en els 110,94 euros per megawatt hora (€/MWh)

Es tracta d'un cost que, a primera vista, ja es veu que és elevat. Però si el comparem, com diem, amb els preus anteriors, la diferència és clara. El preu mitjà de la llum d'aquest diumenge havia estat de 71,07 euros per megawatt hora (€/MWh), és a dir, que hi ha hagut una pujada de 39,87 euros

Preu de la llum avui, dilluns 30 de juny de 2025, hora a hora

La cosa es posa encara pitjor quan ens fixem en els preus per hores. I és que les hores cares són més cares, però les més econòmiques no seran precisament barates aquest dilluns

Els costos més baixos de la llum d'aquest dilluns seran entre el matí i el migdia, com sol passar, però amb uns preus gens baixos. El preu més barat de tot el dia serà entre les 12:00 i les 13:00, i serà de 77,75 €/MWh. Un preu que en altres jornades podria ser tranquil·lament el més car del dia

La resta de preus més econòmics del dia seran també fregant els 80 €/MWh, concretament entre les 11:00 i les 15:00

11:00 - 12:00: 78,27 €/MWh.

12:00 - 13:00: 77,75 €/MWh.

13:00 - 14:00: 78,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: 78,4 €/MWh.

Quan serà més cara la llum aquest dilluns?

La veritat és que, tot i que aquests preus més baixos de barats no en tenen res, els cars seran molt més cars. El pic del dia serà a la nit i no arribarà als 200 €/MWh per ben poc. Entre les 21:00 i les 22:00 el cost de la llum estarà en els 175,01 €/MWh

Això sí, les hores prèvies i les posteriors tampoc es queden gaire enrere. Des del final de la tarda fins a la matinada els preus seran elevats, i no baixaran dels 120 €/MWh

20:00 - 21:00: 135 €/MWh.

21:00 - 22:00: 175,01 €/MWh.

22:00 - 23:00: 157 €/MWh.

23:00 - 00:00: 127,86 €/MWh.

Així doncs, serà un dia per intentar reduir la despesa de llum al mínim, ja que facis el que facis, els preus no acompanyen gaire. Una jornada de preus elevats en general