Santoral d'avui, dijous 2 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de la Església Catòlica recorda un asceta, infatigable defensor de la veritat, pare del poble i amic dels desgraciats.

Qui va ser Sant Basili el Gran, el Sant més important del dijous, 2 de gener?

El Santoral de la Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Basili el Gran que va néixer a Cesarea l'any 329. La seva germana Macrina i els seus germans Pere i Gregori de Nisa van ser també elevats als altars.

Basili va rebre des de jove fonaments de la doctrina cristiana. Va cursar estudis de retòrica, però els va abandonar per seguir la seva veritable vocació: una vida de silenci, solitud i oració.

Va viatjar per Egipte, Palestina i Síria, atret per la vida dels monjos i els ermitans. Al seu retorn es va trobar amb un antic company d'estudis conegut a Atenes, Gregori de Nazianz. Amb ell va fundar una petita comunitat monàstica basada en les regles que Basili havia elaborat gràcies als coneixements adquirits durant els seus viatges.

A Cesarea sorgia llavors una doctrina basada en la predicació d'Arrio qui va ser condemnat com a heretge pel Concili de Nicea el 325. No obstant això, gràcies al suport de l'emperador d'Orient, Valent, l'arrianisme es va difondre ràpidament per Síria i Palestina.

Basili va abandonar la seva vida tranquil·la per establir-se a Cesarea, on va ser ordenat sacerdot i després bisbe. Va començar a lluitar contra la nova heretgia, fins al punt que li va merèixer en vida el títol de “el Gran”

Es va destacar per l'organització de la beneficència i la defensa dels drets eclesiàstics del clergat. Va fundar hospitals, hospicis i llars per a indigents.

Va morir dos anys abans del Gran Concili de Constantinoble.

Basili és un nom masculí d'origen grec que significa 'rei'. A Espanya, aquest dia uns 5.687 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Basili el Gran.

San Gregori Nazianz

Sant Gregori Nazianz va ser un arquebisbe nascut a Constantinoble al segle IV declarat Doctor de l'Església i apodat "el teòleg". És considerat com el més complet estilista retòric de la patrística. Va introduir elements hel·lenístics a l'església primitiva com a orador i filòsof format en la tradició clàssica.

Beata María Anna Blondin

La beata María Anna Blondin va ser una religiosa d'origen canadenc que va viure al segle XIX. Tot i que va ser analfabeta en la seva joventut va fundar anys després la Congregació de les Germanes de Santa Anna. Sempre va mostrar un carisma extraordinari a favor de l'ensenyament als joves.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 2 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: