Preu de la llum avui, dilluns 21 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 21 de juliol de 2025, és de 57,61 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de diumenge, estem parlant d'una pujada de 30,39 euros. Recordem que, en la jornada del 20 de juliol, el MWh tenia un preu mitjà de 27,22 euros.

Això és, sens dubte, un augment molt elevat per als consumidors, que les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) així ho avalen. En les franges més cares del dia s'arribarà gairebé als 170 euros per MWh. Però, en canvi, en les franges més barates el preu de la llum rondarà al voltant dels 5 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dilluns 21 de juliol de 2025, hora a hora

Aquest dilluns, no caldrà esperar fins a la tarda per veure baixar el preu de la llum. Les tarifes començaran a moderar-se ja durant la primera meitat del dia. En definitiva, cal tenir en compte quines són les hores més rendibles per a les tasques diàries, tornant a una jornada amb preus força alts.

Així, de 10:00 a 11:00 el MWh tindrà un preu de 5,11 euros. Entre les 11:00 i les 12:00, el preu del MWh serà de 6 euros. I un altre dels preus més baixos del dia el tindrem de 16:00 a 17:00, quan el MWh costarà 8,93 euros.

10:00 - 11:00: 5,11 €/MWh.

11:00 - 12:00: 6 €/MWh.

16:00 - 17:00: 8,93 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dilluns?

Durant la matinada, tornarem a trobar tarifes força altes. De 00:00 a 02:00 els preus del MWh oscil·laran entre els 52 i els 65 euros. I de 05:00 a 09:00 els preus estaran al voltant dels 50 i els 110 euros, tot i que a partir d'aquí començaran a baixar.

00:00 - 01:00: 64,99 €/MWh.

01:00 - 02:00: 51,48 €/MWh.

21:00 - 22:00: 169,2 €/MWh.

22:00 - 23:00: 165,43 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 trobem el preu més alt de tot el dilluns: 169,2 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el preu serà de 165,43 euros. I finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 119,78 euros.