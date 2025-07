Santoral d’avui, divendres 25 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dels seguidors més destacats de Jesús, que va ser a més el primer apòstol martiritzat.

Qui va ser Jaume Apòstol, el sant més important del divendres, 25 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Jaume Apòstol, també conegut com Jaume el Major. Va néixer a Betsaida, regió de Galilea, i va treballar com a pescador al costat del seu pare Zebedeu, el seu germà Joan i el seu amic Simó. Tots dos germans van deixar les tasques pesqueres en el moment en què Jesús els va convidar a formar part del seu grup d'apòstols.

Jaume va acompanyar el Redemptor en molts dels seus miracles i va ser testimoni de moltes de les seves aparicions després de la seva resurrecció. Va creuar la Mediterrània i es va endinsar a la península Ibèrica, travessant l'estret de Gibraltar. Va emprendre un viatge per Espanya i Portugal que va finalitzar en arribar a Galícia.

Segons la història de Jaume Apòstol, estant a l'antiga ciutat romana de Saragossa, la Verge María se li va aparèixer. Li va demanar que tornés a Jerusalem perquè l'acompanyés el dia de la seva mort. El sant va viatjar llavors a Natzaret, on es va reunir amb la mare de Jesús, que seguia viva.

Es creu que Jaume va ser el primer apòstol que va morir defensant la fe cristiana. Hi ha força unanimitat a l'hora d'assenyalar que va ser martiritzat per les seves creences. Algunes teories apunten que va ser lapidat, d'altres assenyalen que va ser decapitat i d'altres que va ser llançat des de dalt d'un temple.

Jaume és un nom masculí d'origen hebreu, grec i llatí que significa 'el que canvia'. Aquest dia, uns 108.916 homes podrien celebrar el seu sant a Espanya en honor a Jaume Apòstol.

Santa Olimpíada de Nicomèdia

Santa Olimpíada de Nicomèdia dona noble i diaconessa del segle V, que va néixer a Nicomèdia, actual Turquia. És recordada per la seva dedicació a la caritat i la seva amistat amb Sant Joan Crisòstom. La santa va ser molt generosa i va donar suport als pobres, construint hospitals i orfenats, i ajudant en obres caritatives.

Beat Joan Soreth

El beat Joan Soreth va ser un frare carmelita francès nascut a Normandia, França, cap a l'any 1394. És conegut per la seva important tasca com a reformador de l'Orde Carmelita i pel seu servei com a prior general de l'esmentada orde.

Altres sants: el santoral complet del divendres 25 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: