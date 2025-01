Santoral d'avui, dissabte 11 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 11 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un pontífex que va exercir en el seu càrrec durant quatre anys.

Qui va ser Sant Higinio, la festivitat més important del dissabte, 11 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Higinio que va ser el vuitè papa després de Sant Pere. El seu pontificat va durar quatre anys i va organitzar les ordres menors en el clergat i va definir els graus de la jerarquia eclesiàstica.

Va néixer a Atenes i va morir a Roma, al voltant de l'any 140. Durant el seu pontificat va desplegar gran zel en la defensa de la fe lliurada als homes per Crist mitjançant els apòstols i també contra les heretgies que van sorgir a Roma. Va organitzar les ordres menors en el clergat i va definir els graus de la jerarquia eclesiàstica.

La tradició afirma que va instaurar la figura dels padrins en el baptisme, amb l'objectiu que els batejats fossin guiats espiritualment. Sant Higinio va establir a més que tots els temples havien de consagrar-se i que per a la seva construcció comptessin amb l'autorització del bisbe corresponent.

Si bé no hi ha fonts històriques que provin el seu martiri, està considerat màrtir per l'Església, ja que va haver de patir molt durant els anys que va durar el seu pontificat.

La seva sepultura es troba a les catacumbes vaticanes pròxima a la de Sant Pere.

Higinio és un nom d'origen grec que significa 'sa, vigorós'. Aquest dia a Espanya uns 2.898 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Higinio.

Sant Tomàs de Cori Placidi

Sant Tomàs de Cori Placidi va ser un religiós italià que va viure al segle XVIII. Va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors. Va destacar per l'austeritat de vida, la predicació, i per ser el fundador de diversos eremitoris.

Santa Honorata de Pavia

Santa Honorata de Pavia va ser una religiosa que va viure al segle V. Germana dels sants Liberata, Especiosa, Luminosa i Epifani, va passar la seva vida al convent de Sant Vicenç. Va ser consagrada pel seu germà Sant Epifani de Pavia.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 11 de gener de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: