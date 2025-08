Santoral d’avui, dimecres 6 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda dos sants molt joves que van morir degollats per defensar la seva fe davant el governador.

Qui van ser Sant Just i Sant Pastor, els sants més importants del dimecres, 6 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Just i Sant Pastor, dos germans que van néixer a Alcalá de Henares, Madrid, a finals del segle III.

Quan encara eren uns nens, el governador Dacià, que havia recorregut Espanya en persecució dels cristians, va arribar a Alcalá de Henares.

Just llavors Just tenia 13 anys i Pastor només 9. Tots dos cursaven els seus primers estudis a l'escola. Quan van escoltar els turments que el governador infligia als cristians, els petits van decidir compartir la corona dels màrtirs.

Van deixar de banda els seus llibres i es van dirigir al lloc on Dacià jutjava els confessors de Crist. Allà van donar a conèixer la fe que professaven i, a continuació, van ser conduïts davant el jutge. Aquest, sense sentir-se en absolut commogut, es va enfurismar encara més en veure que els nens s'atrevien a fer-li front.

Convençut llavors que una bona correcció seria suficient per temperar l'entusiasme de Just i Pastor, va manar que els assotessin cruelment. Els botxins van executar la sentència de la manera més bàrbara.

Sant Just i Sant Pastor van desafiar els seus perseguidors i per això Dacià va ordenar que els màrtirs fossin decapitats. Les seves relíquies es conserven a Alcalá i on van ser executats, s'hi va aixecar una capella per albergar-ne les restes.

Just és un nom masculí d'origen llatí, el significat del qual és 'just, equànime'. A Espanya, aquest dia uns 10.023 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Just.

Pastor també procedeix del llatí i significa 'guardià'. Al nostre país, uns 323 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Pastor.

San Hormisdas

San Hormisdas va ser el papa número 52 de l'Església Catòlica que va governar des de l'any 514 fins al 523, any en què va morir. Era vidu i diaca en el moment de la seva elecció, i el seu fill, Silveri, es convertiria més tard també en papa.

Beata María Francisca de Jesús Rubatto

La beata María Francisca de Jesús Rubatto va ser una religiosa nascuda a l'Uruguai, fundadora de les Germanes Terceres Caputxines de Loano. És considerada la primera santa del seu país i va dedicar la seva vida al servei dels pobres, els malalts i els necessitats, fundant institucions educatives i de caritat.

Altres sants: el Santoral complet del dimecres 6 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: