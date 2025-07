Preu de la llum avui, dimecres 30 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 30 de juliol de 2025, és de 40,46 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una pujada de 8,31 euros. Recordem que, en la jornada del 29 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 32,15 euros per MWh.

Aquesta pujada es pot apreciar clarament en les dades diàries que ofereix l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de la jornada el preu del MWh superarà els 104 euros. A més, en la franja més barata del dia, el preu del MWh quedarà per sobre dels 3 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 30 de juliol de 2025, hora a hora

Cal aclarir que la matinada no serà tan cara com en altres jornades, ja que les tarifes es mantindran força moderades. Això sí, per veure preus realment econòmics caldrà esperar al migdia i, sobretot, a la tarda. Serà llavors quan els consumidors tindran a la seva disposició els preus més barats de tot el dimecres.

Així, d'11:00 a 12:00 trobem el preu més barat de tot el dimecres: 3,52 euros per MWh. Entre les 12:00 i les 13:00 i entre les 15:00 i les 16:00 el MWh passarà a costar 4,31 euros. Finalment, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 5,11 euros.

11:00 - 12:00: 3,52 €/MWh

12:00 - 13:00: 4,31 €/MWh

13:00 - 14:00: 5,11 €/MWh

15:00 - 16:00: 4,31 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Durant la matinada de dimecres els preus del MWh oscil·laran entre els 32 i els 66 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un preu una mica més alt: 72,38 euros. En la següent hora, de 08:00 a 09:00, tornarà a baixar, fins a situar-se en els 57,38 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 77,99 €/MWh

21:00 - 22:00: 101,49 €/MWh

22:00 - 23:00: 104,36 €/MWh

23:00 - 00:00: 92,18 €/MWh

A la nit, de 21:00 a 22:00 tindrem un preu de 101,49 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 trobem la tarifa més alta de tot el dia: 104,36 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 92,18 euros.