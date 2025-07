Preu de la llum avui, dijous 31 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 31 de juliol de 2025, és de 64,22 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una pujada de 23,76 euros. Recordem que, en la jornada del 30 de juliol, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 40,46 euros per MWh.

Les mateixes dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) aporten detalls molt cridaners. Per exemple, en la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 114 euros. Però és que fins i tot en la franja més barata de tot el dijous el preu del MWh continuarà per sobre dels 23 euros.

Preu de la llum avui, dijous 31 de juliol de 2025, hora a hora

Una cosa que passa aquest dijous i que en dies anteriors no passava és que la matinada tornarà a ser força cara. De totes maneres, els preus més barats del dia es concentraran novament en una àmplia franja central. Per tant, els consumidors que vulguin estalviar en les seves pròximes factures elèctriques es veuran obligats a aprofitar aquestes hores.

En aquest sentit, d'11:00 a 12:00 el preu del MWh serà de 23,92 euros, tot i que de 12:00 a 13:00 pujarà a 29,01 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 trobem el preu més barat de tot el dijous: 23,5 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el preu del MWh se situarà en els 25,26 euros.

11:00 - 12:00: 23,92 €/MWh

13:00 - 14:00: 23,5 €/MWh

14:00 - 15:00: 25,26 €/MWh

15:00 - 16:00: 28,5 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 57 i els 90 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar 100,46 euros. De totes maneres, de 08:00 a 09:00 la tarifa tampoc quedarà gaire lluny: 91,55 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 100,46 €/MWh

20:00 - 21:00: 107,99 €/MWh

21:00 - 22:00: 114,45 €/MWh

22:00 - 23:00: 101,27 €/MWh

A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh passarà a ser de 107,99 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 trobarem la tarifa més cara de tota la jornada: 114,45 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 101,27 euros.